Lợi ích khi ăn dầu ô liu thường xuyên

Chế độ ăn bổ sung dầu ô liu giúp bảo vệ tim mạch, hỗ trợ sức khỏe xương, giảm viêm và phòng nguy cơ suy giảm chức năng nhận thức.

Bảo vệ trái tim

Dầu ô liu giàu chất béo không bão hòa đơn, nhất là axit oleic, giảm viêm, cải thiện mức cholesterol, hỗ trợ chức năng tim. Chế độ ăn Địa Trung Hải tập trung dùng dầu ô liu làm nguồn chất béo chính, thay thế chất béo bão hòa, giảm xơ vữa động mạch, hạn chế tích tụ mỡ trong thành động mạch và bảo vệ tim mạch.

Hỗ trợ sức khỏe xương

Dầu ô liu chứa polyphenol - các hợp chất chống oxy hóa thúc đẩy hình thành xương và giảm nguy cơ loãng xương. Tác dụng này rất có lợi cho những người có nguy cơ xương yếu và dễ gãy (loãng xương).

Giảm viêm

Viêm là phản ứng tự nhiên của cơ thể khi có vấn đề xảy ra, nhưng viêm mạn tính nhẹ kéo dài làm tăng nguy cơ bệnh tim, tiểu đường type 2, dị ứng và ung thư. Các thành phần dinh dưỡng trong dầu ô liu như oleocanthal, oleacein, axit oleic và oleuropein có khả năng kiểm soát viêm. Trong đó, oleocanthal đóng vai trò quan trọng, góp phần chống viêm và bảo vệ các cơ quan.

Giảm nguy cơ suy giảm nhận thức

Dầu ô liu giàu chất béo không bão hòa đơn và chất chống oxy hóa như vitamin E, polyphenol, làm giảm stress oxy hóa - một trong những yếu tố liên quan đến thoái hóa thần kinh. Loại dầu này có thể hỗ trợ chức năng nhận thức, giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer và mất trí nhớ.

Phòng bệnh thoái hóa khớp

Dầu ô liu giúp khớp vận động trơn tru và phòng thoái hóa nhờ khả năng chống viêm và bảo vệ mô khớp. Chất béo không bão hòa đơn, đặc biệt là axit oleic, làm giảm viêm mạn tính, hạn chế sưng và đau khớp. Các chất chống oxy hóa trong dầu còn góp phần ngăn oxy hóa mô sụn, bảo vệ cấu trúc khớp. Nhờ đó, khớp duy trì chức năng và linh hoạt hơn.

Tốt cho tiêu hóa

Dầu ô liu thúc đẩy sản xuất mật, giảm táo bón và tăng hấp thu chất dinh dưỡng. Để đạt hiệu quả tối đa, nên dùng dầu đúng cách, tránh đun quá nóng vì nhiệt độ cao làm mất dưỡng chất. Có thể rưới lên rau củ đã chín, salad hoặc dùng làm gia vị.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)