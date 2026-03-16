Lợi ích của vitamin B6 với sức khỏe

Vitamin B6 hỗ trợ sức khỏe não bộ, tham gia chuyển hóa năng lượng, tăng cường chức năng miễn dịch và vận chuyển oxy đến các mô trong cơ thể.

Hỗ trợ sản sinh năng lượng, trao đổi chất

Vitamin B6 tham gia chuyển hóa thức ăn thành năng lượng có thể sử dụng. Chúng có vai trò quan trọng trong việc phân giải protein thành axit amin, giúp cơ thể sử dụng để xây dựng các mô, enzyme và hormone.

Vitamin B6 còn hoạt động như một coenzyme hỗ trợ các enzyme xử lý axit amin. Nhờ thúc đẩy quá trình trao đổi chất, dưỡng chất này góp phần duy trì khối lượng cơ bắp, mức năng lượng, hỗ trợ phục hồi mô và sản xuất hormone.

Hỗ trợ chức năng não và cải thiện tâm trạng

Vitamin B6 thúc đẩy quá trình sản sinh các chất dẫn truyền thần kinh - những hợp chất hóa học truyền tín hiệu giữa các tế bào thần kinh. Các chất này gồm serotonin, dopamine và axit gamma-aminobutyric (GABA), có vai trò điều hòa tâm trạng, giấc ngủ, khả năng tập trung và phản ứng với căng thẳng.

Giúp tạo ra hồng cầu

Cơ thể sử dụng vitamin B6 để tạo ra hemoglobin - loại protein trong hồng cầu mang oxy từ phổi đến các mô, cơ quan, đồng thời mang carbon dioxide trở lại phổi. Nếu không có đủ vitamin B6, hồng cầu có thể trở nên nhỏ hơn bình thường, làm giảm khả năng vận chuyển oxy đi khắp cơ thể.

Tăng cường chức năng miễn dịch

Vitamin B6 hỗ trợ cơ thể sản sinh kháng thể mà hệ miễn dịch sử dụng để nhận diện và chống lại tác nhân gây bệnh. Chất dinh dưỡng cũng thúc đẩy sản xuất và hoạt động của tế bào T - một loại bạch cầu xác định và tiêu diệt các tế bào nhiễm bệnh hoặc bất thường, điều phối những phản ứng miễn dịch.

Bảo vệ sức khỏe tim mạch

Loại vitamin này phân giải homocysteine - một axit amin mà ở nồng độ cao làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim. Cùng với folate (vitamin B9) và vitamin B12, vitamin B6 giúp chuyển đổi homocysteine thành những chất khác mà cơ thể có thể sử dụng an toàn như methionine và cysteine - axit amin tham gia vào chức năng, sửa chữa tế bào bình thường.

Một số nhóm người có nguy cơ cao hơn bị thiếu hụt vitamin này, bao gồm người mắc bệnh thận, rối loạn sử dụng rượu, mắc bệnh tự miễn dịch như viêm khớp dạng thấp. Những triệu chứng thường gặp gồm vết loét ở miệng hoặc lưỡi, phát ban da, tê, ngứa ran ở tay, chân, thay đổi tâm trạng, lú lẫn.

Lê Nguyễn (Theo Very Well Health)