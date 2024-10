Lợi ích của rau lá xanh đối với huyết áp

Các loại rau lá xanh giàu kali, chất xơ, vitamin và khoáng chất giúp các mạch máu thư giãn, hoạt động tốt hơn, góp phần kiểm soát huyết áp.

Chế độ ăn DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) được nghiên cứu để ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị huyết áp cao. Ngoài giảm lượng natri, DASH còn ưu tiên các loại rau lá xanh như cải xoăn, rau bina vì đem đến nhiều lợi ích cho người bệnh huyết áp.

Giàu khoáng chất

Ba khoáng chất tác động tích cực đến huyết áp gồm kali, canxi, magiê. Rau lá xanh đậm có cả ba chất dinh dưỡng này. Magiê kiểm soát huyết áp bằng cách tăng mức oxit nitric, giúp các mạch máu thư giãn. Ngoài vai trò với sức khỏe xương, canxi cũng tham gia vào việc điều hòa cơ trơn, dây thần kinh, bao gồm cả hệ thống tim mạch. Thiếu canxi có liên quan đến huyết áp cao.

Kali hỗ trợ cơ thể loại bỏ natri dư thừa qua nước tiểu, làm giảm tình trạng giữ nước, từ đó hạ huyết áp. Những người có chế độ ăn nhiều kali, hạn chế natri ít bị tăng huyết áp. Ăn ít nhất một khẩu phần rau lá để đạt được mức khuyến nghị kali là 4.700 mg mỗi ngày.

Nguồn nitrat trong chế độ ăn uống

Các loại rau lá xanh đậm như bắp cải, rau bina, cải xoăn có hàm lượng nitrat cao. Vi khuẩn và enzyme trong cơ thể chuyển đổi nitrat trong thực phẩm có nguồn gốc thực vật thành oxit nitric. Oxit nitric hoạt động như chất truyền tin, thúc đẩy mạch máu thư giãn, giãn nở, do đó làm giảm huyết áp.

Cung cấp chất chống oxy hóa

Một yếu tố làm tăng nguy cơ cao huyết áp là tổn thương oxy hóa đối với mạch máu. Oxy hóa là quá trình bình thường trong cơ thể nhưng có thể gây hại nếu mất cân bằng giữa các gốc tự do và chất chống oxy hóa như vitamin C. Nếu cơ thể không đủ chất chống oxy hóa, gốc tự do bắt đầu gây tổn thương cho các mô như mạch máu. Vì vậy, ăn nhiều thực phẩm giàu chất chống oxy hóa góp phần kiểm soát gốc tự do.

Vitamin C kết hợp nitrat trong rau lá xanh đậm giúp tăng lợi ích kiểm soát huyết áp. Thông thường, người bị huyết áp cao có mức vitamin C trong máu thấp hơn so với người có chỉ số ổn định.

Rau lá xanh đậm cung cấp nhiều sắc tố gọi là carotenoid, có liên quan đến nhiều lợi ích bảo vệ sức khỏe. Giống như vitamin C, carotenoid cũng hoạt động như chất chống oxy hóa, góp phần giảm căng thẳng oxy hóa. Người lớn bị huyết áp cao thường có nồng độ carotenoid trong máu thấp hơn, dẫn đến tăng nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch.

Chứa nhiều chất xơ

Tăng chất xơ trong chế độ ăn uống có thể cải thiện đáng kể bệnh tim. Chất xơ giúp giảm huyết áp bằng cách thúc đẩy quá trình tiêu hóa khỏe mạnh, hạ mức cholesterol xấu, cải thiện chức năng mạch máu. Rau lá xanh giàu chất xơ.

Lê Nguyễn (Theo Eating Well)