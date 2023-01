Lợi ích của quan hệ trong mùa lạnh

Sex giúp giảm nguy cơ bị cảm lạnh, cải thiện sức khỏe tim mạch… nhưng khí hậu lạnh giá khiến nhiều cặp đôi “lười yêu”.

Bác sĩ Phạm Xuân Long, khoa Nam học - Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, cho hay nhiệt độ xuống thấp của mùa đông hay thời gian cơ thể tiếp xúc với ánh mặt trời bị hạn chế có thể ảnh hưởng đến ham muốn tình dục của nam giới.

Quá ít thời gian cơ thể tiếp xúc với ánh sáng mặt trời là một trong những lý do gây suy giảm lượng vitamin D trong cơ thể. Việc thiếu vitamin D có thể kích thích sản sinh các gốc tự do gọi là các ion superoxide. Các gốc tự do này làm giảm mức nitric oxide, loại phân tử giúp mạch máu được thư giãn, tăng lưu lượng máu và tạo sự cương cứng. Đây cũng là một trong những nguyên nhân gây rối loạn cương dương ở nam giới. Hơn nữa, nhiệt độ xuống thấp còn khiến máu chảy về dương vật chậm hơn do phải đổ về các cơ quan khác để giữ ấm cơ thể. Điều này gây ảnh hưởng đến cơ chế sinh tinh, gây suy giảm chất lượng và số lượng trùng; suy giảm hormone testosterone, làm giảm ham muốn tình dục.

Ngoài ra, việc thiếu tiếp xúc với nắng mặt trời cũng có thể là nguyên nhân gây ra chứng rối loạn cảm xúc theo mùa hay trầm cảm mùa đông. Biểu hiện đặc trưng của hội chứng này là cảm thấy mệt mỏi, buồn bã, dễ bị kích động, người chậm chạp, uể oải và giảm ham muốn tình dục. Bên cạnh đó, các yếu tố môi trường, hoàn cảnh như mặc trang phục quá nhiều lớp để giữ ấm, không khí mùa đông ảm đạm... cũng ảnh hưởng đến nhu cầu tình dục.

Tạo không gian ấm áp giúp kích thích hưng phấn cho cặp đôi. Ảnh: Freepik

Bác sĩ Phạm Xuân Long cho hay, dù thời tiết lạnh ảnh hưởng lớn đến cơ thể, bao gồm nhu cầu tình dục, nam giới vẫn nên duy trì đều đặn để có được những lợi ích tích cực cho sức khỏe. Không chỉ giúp giải phóng các hormones endorphin và oxytocin, tạo cảm giác thân mật, thư giãn mà sex còn giúp tăng sức đề kháng, tạo ra các kháng thể làm giảm nguy cơ bị cảm lạnh; giảm đau đầu, căng thẳng. Đặc biệt, khí huyết được lưu thông tốt hơn ở hệ tiêu hóa sẽ thúc đẩy hoạt động của dạ dày và các bộ phận khác ở hệ tiêu hóa, cải thiện sức khỏe tim mạch, tăng khả năng có con...

Bên cạnh đó, sex còn đem đến một loạt những công dụng đời sống hơn như giúp giảm cân, kéo dài tuổi thọ, thông minh hơn; ở phụ nữ giúp điều hòa kinh nguyệt và cải thiện nhan sắc; chống trầm cảm; phòng bệnh cột sống; giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt và ung thư vú.

Bác sĩ Long khám và tư vấn cho bệnh nhân tại phòng khám Nam học. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Một số cách đơn giản giúp nam giới và đối tác duy trì cảm hứng tình dục:

Tạo không gian ấm áp, êm ái: Lựa một chiếc chăn mềm mại, giảm ánh sáng phòng, có thể thêm một uống rượu champagne và thắp vài ngọn nến thơm... trước mỗi "cuộc yêu" để tạo không gian gần gũi, gợi cảm.

Thưởng thức một ly chocolate nóng: Chocolate hay những thức uống nóng có vị ngọt sẽ giúp tăng nhiệt độ cơ thể và kích hoạt nhu cầu tình dục. Cacao được xem là một loại thuốc kích thích tình dục tự nhiên nhờ cơ chế giải phóng 2 hợp chất phenylethylamine và serotonin. Hai chất kích thích này giúp cải thiện tâm trạng, tăng hưng phấn.

Đi vớ chân: Bàn chân đóng vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh nhiệt độ cơ thể. Một nghiên cứu của Trường đại học Groningen, Hà Lan đã phát hiện ra rằng các cặp đôi đi tất khi quan hệ tình dục có khả năng đạt cực khoái cao hơn 30%.

Bác sĩ Long lưu ý thêm, không nên tắm ngay sau khi quan hệ nhất là vào thời điểm mùa đông để tránh nhiễm lạnh, sinh bệnh. Cặp đôi nên tắm trước khoảng 30 phút đến một tiếng. Bên cạnh đó, nam giới cần duy trì luyện tập thể thao ngoài trời, ăn uống đầy đủ, bổ sung nguồn vitamin D qua thức ăn hay thực phẩm chức năng theo chỉ định của bác sĩ... để duy trì sức khỏe tổng thể trong mùa lạnh. Sau mỗi "cuộc yêu", cặp đôi có thể uống trà gừng nóng thay cho nước lạnh để mau hồi phục sức lực. Đặc biệt, nam giới nên duy trì tần suất quan hệ 1-2 lần mỗi tuần giúp gia tăng kháng thể globulin A (IgA) với công dụng chống lại virus, tăng cường hệ miễn dịch, phòng chống cảm lạnh và cảm cúm, những loại bệnh thường gặp trong mùa đông.

Chang Chang