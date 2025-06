Lợi ích của quả vải với sức khỏe

Quả vải rất giàu vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa lành mạnh, có tác dụng làm đẹp da, tăng cường miễn dịch, phòng một số bệnh mạn tính.

Vải là loại quả nhiệt đới, có vỏ mỏng, phần cùi ngọt và mọng nước. Loại quả này có thể dùng trong nhiều món khác nhau như tráng miệng, đồ uống, chè, sấy khô, đóng hộp. Ăn quả vải có thể mang lại một số lợi ích cho sức khỏe.

100 g vải tươi chứa 66 calo, 0,83 g protein, 0,44 g chất béo, 16,5 g carbohydrate, 1,3 g chất xơ, 15,2 g đường, 71,5 mg vitamin C. Quả vải cũng là nguồn chứa folate hay axit folic (một loại vitamin B) quan trọng cho thai kỳ khỏe mạnh. Nó cũng chứa một lượng nhỏ một số khoáng chất, bao gồm kali, kẽm, đồng và sắt.

Các hợp chất thực vật trong quả vải, gọi là polyphenol có tác dụng như chất chống oxy hóa. Chúng giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do viêm nhiễm, căng thẳng, lão hóa và ô nhiễm. Vải thiều có hàm lượng polyphenol cao hơn nhiều loại quả thông thường như táo, dưa.

Tăng cường miễn dịch

Nhờ nguồn vitamin C dồi dào, ăn vải hỗ trợ hệ miễn dịch, chống lại nhiễm trùng. Vitamin C thúc đẩy miễn dịch bằng cách hỗ trợ sản xuất tế bào bạch cầu, đồng thời hoạt động như chất chống oxy hóa. Nó bảo vệ tế bào khỏi bị tổn thương do các gốc tự do gây ra, tăng cường khả năng phòng vệ tự nhiên của cơ thể, rút ngắn thời gian bị cảm lạnh. Người lớn cần khoảng 75-90 mg vitamin C mỗi ngày.

Có lợi cho da

Vitamin C mang lại nhiều lợi ích cho da, chủ yếu là do đặc tính chống oxy hóa và khả năng thúc đẩy sản xuất collagen. Nó bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời, làm đẹp da, giảm nếp nhăn cùng tình trạng tăng sắc tố. Loại vitamin này còn thúc đẩy quá trình chữa lành sau vết thương, tái tạo mô da, làm đầy sẹo lõm.

Hỗ trợ cải thiện tim mạch

Quả vải cung cấp các chất dinh dưỡng giúp tim khỏe mạnh như vitamin C, kali và chất xơ. Bổ sung đầy đủ vitamin C có liên quan đến việc cải thiện các yếu tố nguy cơ mắc bệnh tim như huyết áp cao. Chất xơ hỗ trợ mức cholesterol lành mạnh, còn kali là khoáng chất đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa huyết áp.

Phòng bệnh mạn tính

Chất chống oxy hóa hoạt động bằng cách loại bỏ các gốc tự do nguy hiểm, có thể gây tổn thương tế bào và dẫn đến nhiều vấn đề sức khỏe như bệnh tim, ung thư. Các chất chống oxy hóa trong vải thiều như epicatechin và rutin có thể cải thiện sức khỏe tim mạch, giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư, tiểu đường.

Vải rất bổ dưỡng nhưng người bị dị ứng cần thận trọng khi ăn loại quả này. Một số phản ứng dị ứng nghiêm trọng sau khi ăn vải có thể bao gồm mặt và cổ họng sưng lên, khó thở. Vải thiều chứa một số loại axit amin có thể gây hạ đường huyết ở một số người. Nó cũng có khả năng tương tác với một số loại thuốc như thuốc làm loãng máu, thuốc điều trị tiểu đường. Người đang dùng thuốc hoặc có tiền sử dị ứng nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi ăn loại quả này.

Bảo Bảo (Theo Healthline, WebMD, Health)