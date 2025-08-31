Lợi ích của gạo lứt với tim mạch

Gạo lứt giàu chất xơ, vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa giúp giảm cholesterol, hỗ trợ ổn định huyết áp, bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Gạo lứt là dạng gạo chỉ xay bỏ lớp vỏ trấu, giữ lại lớp cám và mầm gạo giàu dưỡng chất. BS.CKI Đào Thị Yến Thủy, Trưởng khoa Dinh dưỡng Tiết chế, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết thực phẩm này nhiều chất xơ, vitamin và khoáng chất hơn so với gạo trắng tinh chế. Chất xơ hòa tan và không hòa tan có tác dụng làm chậm quá trình hấp thu tinh bột, kiểm soát đường huyết và góp phần ngăn ngừa tăng insulin quá mức - yếu tố nguy cơ của béo phì và bệnh tim mạch. Chất xơ còn hỗ trợ đào thải cholesterol xấu (LDL) qua đường tiêu hóa, nhờ đó giảm nguy cơ xơ vữa động mạch.

Gạo lứt chứa nhiều vitamin nhóm B như B1, B3, B6 tham gia vào quá trình chuyển hóa năng lượng, hỗ trợ giảm nồng độ homocysteine - loại axit amin khi tích tụ cao có thể gây tổn thương nội mạc mạch máu. Hàm lượng magiê trong gạo lứt đóng vai trò thư giãn thành mạch, cải thiện lưu thông máu, ổn định huyết áp. Đây là những yếu tố quan trọng giúp phòng ngừa tăng huyết áp, bệnh động mạch vành.

Người bệnh tim mạch nên ăn gạo lứt 3-4 lần mỗi tuần. Ảnh: Trọng Nghĩa

Chống oxy hóa như selenium, mangan và các hợp chất phenolic có nhiều trong lớp cám của gạo lứt. Những hoạt chất này trung hòa gốc tự do, hạn chế viêm mạn tính. Trong khi viêm mạn tính là một trong những cơ chế thúc đẩy hình thành mảng xơ vữa và cục máu đông.

Bác sĩ Yến Thủy tư vấn chế độ dinh dưỡng cho người bị tim mạch. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Yến Thủy lưu ý gạo lứt tốt cho sức khỏe nhưng có hàm lượng chất xơ cao nên người có hệ tiêu hóa kém hoặc đang mắc bệnh dạ dày cần ăn lượng vừa phải để tránh đầy bụng, khó tiêu. Người bệnh tim mạch có thể ăn gạo lứt 3-4 lần mỗi tuần, kết hợp cùng các loại ngũ cốc nguyên hạt khác, rau xanh, cá béo và dầu thực vật lành mạnh như dầu ô liu để tối ưu lợi ích cho tim mạch.

Bên cạnh chế độ ăn, người bệnh cần duy trì lối sống khoa học với thói quen tập luyện đều đặn, ngủ đủ giấc, hạn chế căng thẳng, khám sức khỏe định kỳ. Bổ sung các tinh chất chiết xuất thiên nhiên như GDL-5 từ phấn mía Nam Mỹ hỗ trợ điều hòa mỡ máu, kiểm soát tăng huyết áp, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Trọng Nghĩa