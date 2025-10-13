Lỡ cơ hội điều trị ung thư sớm

TP HCMChị Vân, 27 tuổi, siêu âm phát hiện khối u vú, bác sĩ nghi ung thư nhưng chị từ chối sinh thiết điều trị, nay di căn hạch.

Siêu âm vào năm ngoái phát hiện khối ngực phải của chị Vân ở mức đánh giá BIRADS 4C, tức bảng phân loại khối u cho thấy 50-95% nguy cơ ung thư. "Khi ấy tôi nghĩ còn mình trẻ, ăn uống khoa học, mỗi ngày đều chạy bộ, tập yoga, sức khỏe tốt nên từ chối sinh thiết xác định bản chất u", chị Vân giải thích.

Tháng 4 năm nay, chị đau ngực phải, siêu âm và sinh thiết tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM cho thấy ung thư vú giai đoạn hai di căn hạch. ThS.BS.CKI Huỳnh Bá Tấn, khoa Ngoại Vú - Đầu Mặt Cổ, tư vấn phẫu thuật cắt tuyến vú ung thư, nạo hạch nách và tái tạo ngực bằng túi. Ung thư đã di căn nên chị Vân phải hóa trị sau phẫu thuật để tiêu diệt tế bào ung thư còn sót lại, ngăn tái phát.

Bác sĩ Tấn cho biết nếu điều trị ở giai đoạn sớm vào một năm trước, chị Vân có thể chỉ cần phẫu thuật, không hóa trị hoặc dùng thuốc hóa trị với liều nhẹ hơn, chi phí điều trị ít tốn kém hơn.

Tương tự, anh Mạnh, 35 tuổi, gần đây giảm 6 kg, đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM kiểm tra. Bác sĩ Kim Thị Bé Diệp, khoa Ung Bướu, chẩn đoán anh ung thư đại tràng giai đoạn 4, chỉ định truyền thuốc hóa trị kết hợp với thuốc trúng đích để nâng cao hiệu quả điều trị, ngăn tế bào ung thư phát triển, di căn xa hơn. Bệnh đã ở giai đoạn 4, điều trị khó khăn hơn. Nếu phát hiện ung thư giai đoạn sớm, anh Tuấn có thể chỉ cần phẫu thuật, điều trị nhẹ nhàng hơn.

Bác sĩ Diệp khám cho chị Vân Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Tâm lý "ung thư ít xảy ra ở người trẻ" (dưới 40 tuổi) khiến nhiều người chủ quan, bỏ qua các dấu hiệu cảnh báo, làm lỡ cơ hội điều trị ở giai đoạn sớm. Trong khi đó, ung thư tuyến giáp, vú, tiền liệt tuyến, đại tràng... tỷ lệ khỏi bệnh trên 5 năm vượt 90% nếu phát hiện ở giai đoạn sớm và điều trị kịp thời.

Ung thư ở người trẻ được gọi là ung thư khởi phát sớm. Nghiên cứu từ gánh nặng bệnh tật toàn cầu (GBD) năm 2019 cho thấy tỷ lệ ung thư khởi phát sớm trên toàn cầu tăng 79,1% so với năm 1990. Trong đó, ung thư vú, khí quản, phế quản, phổi và đại trực tràng khởi phát sớm có tỷ lệ cao nhất.

Ung thư có thể xảy ra do gene đột biến di truyền từ người thân, ảnh hưởng từ môi trường sống, chế độ ăn uống... Khám sức khỏe định kỳ giúp phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm, tăng tỷ lệ điều trị khỏi. Bác sĩ khuyến cáo nếu trong gia đình có người thân mắc ung thư, người nhà nên khám tầm soát định kỳ theo hướng dẫn của bác sĩ. Mỗi người nên duy trì lối sống khoa học, tập thể dục ít nhất 30 phút mỗi ngày để tăng cường sức đề kháng. Áp dụng chế độ ăn cân bằng dinh dưỡng, hạn chế rượu bia, không hút thuốc lá cũng có thể giảm nguy cơ mắc ung thư.

Bảo Trâm