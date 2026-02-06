Tự rước khổ sở vì bán nhà đất mua chung cư tầng 23

Nhiều người tấm tắc chúc mừng, môi giới nói tôi 'mát tay' vì tầng cao dễ tăng giá, nhưng chỉ sau vài tháng vào ở, tôi bắt đầu vỡ mộng.

Tôi từng nghĩ, ở tầng cao chung cư là một lựa chọn lý tưởng để cải thiện chất lượng cuộc sống. Khi bán căn nhà mặt đất để mua căn hộ tầng 23 cách đây hai năm, tôi hình dung mỗi sáng mở cửa ban công sẽ thấy thành phố thu nhỏ dưới chân, không khói bụi, không ồn ào, chỉ có gió và sự yên tĩnh. Ngày ấy, nhiều người quanh tôi tấm tắc chúc mừng, môi giới cũng nói tôi "mát tay" vì tầng cao luôn dễ tăng giá. Nhưng chỉ sau vài tháng dọn vào ở, tôi bắt đầu nhận ra mình đã quá lãng mạn hóa cuộc sống trên cao.

Bất tiện đầu tiên, cũng là điều khiến tôi mệt mỏi nhất, chính là thang máy. Chung cư tôi cao 30 tầng, có bốn thang máy cho mấy trăm căn hộ. Giờ cao điểm sáng và chiều, mỗi lần chờ thang mất ít nhất 5-7 phút, có hôm lên tới 10-15 phút. Nếu lỡ quên đồ dưới xe hay cần xuống lấy đồ ship, tôi không khác nào đánh vật. Có những buổi sáng, tôi ra khỏi nhà lúc 7h30 nhưng đến 7h45 mới xuống được sảnh.

Tôi từng nghĩ ở tầng cao sẽ yên tâm hơn, an toàn hơn, nhưng thực tế lại ngược lại. Có lần, căn hộ tầng dưới có người quên tắt bếp, làm khói tràn ngập, chuông báo cháy kêu inh ỏi, tôi phải vật vã chạy thang bộ để thoát thân. Lúc nào tôi cũng phải sống trong nơm nớp nghĩ đến kịch bản xấu nhất: nếu có sự cố, 23 tầng cầu thang bộ không phải là chuyện đùa. Một lần hệ thống báo cháy hú lên do sự cố kỹ thuật, cả nhà tôi hoảng loạn dắt nhau xuống hơn 10 tầng, tim đập loạn xạ.

Còn chuyện yên tĩnh - thứ tôi kỳ vọng nhất - hóa ra chỉ là ảo tưởng. Chung cư cho phép chủ nhà cho thuê căn hộ ngắn ngày. Tầng tôi ở có ít nhất ba căn làm Airbnb. Cuối tuần, khách ra vào liên tục, vali kéo rầm rầm trên hành lang lúc nửa đêm. Có lần 1h sáng, tôi phải mở cửa nhắc nhóm khách nói chuyện nhỏ lại vì họ tụ tập ngay trước cửa căn hộ tôi. Sự riêng tư và yên tĩnh cũng trở thành điều xa xỉ dù tôi cách mặt đất 23 tầng lầu.

Tôi không phủ nhận sống ở tầng cao có những điểm cộng: tầm nhìn đẹp, ít khói bụi hơn dưới thấp. Nhưng sau tất cả, tôi nhận ra những bất tiện hàng ngày vẫn ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sống của mình. Nếu được chọn lại, có lẽ tôi sẽ chọn tầng thấp hơn, chấp nhận tầm nhìn hẹp đi một chút để đổi lấy sự chủ động, an tâm và thoải mái.

Quân