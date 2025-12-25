Tôi bán vội chung cư 7 tỷ để chuyển xuống nhà mặt đất cuối ngõ cụt

Nhiều người hỏi 'sao không giữ lại thêm vài năm nữa bán sẽ được giá hơn?', nhưng 10 năm sống ở chung cư khiến tôi cảm thấy quá mệt mỏi.

10 năm trước, tôi mua một căn chung cư với giá 2,3 tỷ đồng. Thời điểm đó, với một gia đình trẻ, thu nhập hai vợ chồng cộng lại khoảng 35 triệu đồng mỗi tháng, việc sở hữu một căn hộ hơn 80 m2 ở quận ven như tôi được xem là thành công. Tôi từng tin chung cư là lựa chọn hợp lý vì tiện ích đầy đủ, an ninh, văn minh, phù hợp nhịp sống đô thị hiện đại.

Một thập kỷ trôi qua, giá căn hộ của tôi đã tăng gấp ba, lên xấp xỉ 7 tỷ đồng. Nhiều người nói tôi "trúng đậm". Nhưng chính lúc giá tăng mạnh nhất, tôi lại quyết định bán vội để chuyển xuống nhà mặt đất. Quyết định này khiến không ít bạn bè ngạc nhiên, thậm chí cho rằng tôi đi ngược xu hướng. Họ tiếc cho tôi, nói rằng "sao không giữ lại thêm vài năm nữa bán sẽ được giá hơn?". Nhưng lý do tôi bán chung cư không nằm ở số tiền, mà ở chất lượng sống.

Những năm đầu, cuộc sống ở chung cư của gia đình tôi khá dễ chịu. Nhưng càng về sau, số cư dân tăng lên nhanh chóng. Mỗi giờ cao điểm, thang máy trở thành "nút thắt cổ chai". Có những buổi sáng tôi mất 10–15 phút chỉ để chờ thang, chưa kể cảnh chen chúc dưới hầm xe. Phí quản lý từ mức 6.000 đồng tăng lên 15.000 đồng mỗi m2. Mỗi tháng riêng tiền phí dịch vụ đã cả triệu đồng, chưa tính gửi xe, điện nước giá cao hơn mặt bằng chung.

Tiện ích được quảng cáo nhiều, nhưng sử dụng thực tế lại hạn chế. Hồ bơi thường xuyên quá tải, cuối tuần muốn bơi phải xếp hàng. Khu vui chơi trẻ em nhỏ và nhanh xuống cấp. Không gian chung ngày càng ồn ào, thiếu riêng tư. Những mâu thuẫn tưởng nhỏ như gửi xe sai chỗ, sửa nhà gây ồn, nuôi thú cưng... cũng đủ khiến nhóm chat cư dân căng thẳng.

Thêm nữa, vài năm gần đây, một số chủ hộ mở dịch vụ cho thuê căn hộ Airbnb. Cứ cuối tuần, khách thuê lạ mặt từ khắp nơi đổ về, khiến chung cư của tôi chẳng khác nào khách sạn. Cũng từ đó, nhiều vấn đề bất cập phát sinh, từ chuyện an ninh, trật tự đến mất vệ sinh chung. Tất cả cộng hưởng lại, tạo nên cảm giác bức bối cho những cư dân của tòa nhà.

Điều khiến tôi trăn trở nhất là cảm giác giá trị căn hộ của mình tăng rất nhanh, nhưng chất lượng sống không tăng tương ứng, thậm chí có phần giảm đi. Giá chung cư tăng gấp ba lần nhưng diện tích vẫn vậy, thang máy vẫn chậm, hành lang thậm chí xuống cấp nếu bảo trì không kịp.

Khi bán căn hộ vào giữa năm rồi, tôi dùng phần lớn số tiền để mua một căn nhà mặt đất trong hẻm, diện tích nhỏ hơn, cuối ngõ cụt, nhưng có không gian riêng. Không thang máy, không phí quản lý hàng tháng, không phải xin phép khi sửa nhà, buổi sáng mở cửa là ra đường, tối về yên tĩnh hơn, chất lượng sống với tôi cải thiện rõ rệt.

Tôi hiểu, với nhiều người trẻ, gia đình nhỏ, chung cư vẫn là lựa chọn phù hợp. Nhưng trong bối cảnh giá chung cư tăng liên tục, tiệm cận hoặc thậm chí vượt giá nhà đất ở một số khu vực, câu hỏi "nên ở chung cư hay nhà mặt đất?" cần được nhìn từ góc độ sống, không chỉ là khoản đầu tư. Ít nhất với tôi, việc bán căn hộ chung cư để đổi lấy một không gian sống phù hợp hơn vẫn là quyết định đáng giá.

