Tôi bừng tỉnh sau 10 năm 'dính bẫy' thuê nhà

10 năm qua, mỗi tháng tôi đều đặn 'cống nạp' cả chục triệu đồng cho chủ nhà, để rồi nhìn lại vẫn chẳng có tài sản gì trong tay.

Hồi mới đi làm, tôi từng hùng hồn tuyên bố với bạn bè rằng: "Mua nhà làm gì cho thành nô lệ của ngân hàng? Cứ cầm tiền đó đi đầu tư, đi du lịch, thích đâu thuê ở đó cho sướng". Thế nhưng, sau gần một thập kỷ lăn lộn qua đủ loại nhà thuê, từ phòng trọ nhỏ đến căn hộ chung cư cao cấp, tôi mới thấm cái giá phải trả khi rơi vào "bẫy" thuê nhà.

Cảm giác tạm bợ len lỏi vào từng ngóc ngách cuộc sống của tôi. Có lần, tôi mua được bộ loa rất ưng ý nhưng chẳng dám khoan tường để treo lên, đành để tạm dưới sàn vì ngại sau này trả nhà phải trát vá lại. Hay những lúc thấy tường nhà bong tróc, vòi nước rò rỉ, tôi cũng chỉ sửa qua quýt cho xong chuyện. Tâm lý "ở tạm" khiến tôi không bao giờ dám dồn tâm huyết để chăm chút cho tổ ấm.

Nhưng cái mệt mỏi nhất phải nói tới là sự bất an. Tôi nhớ mãi lần vợ chồng đang chuẩn bị kỷ niệm hai năm ngày cưới thì chủ nhà báo tin: "Cuối tháng sau cô bán nhà, các cháu tìm chỗ khác nhé". Giữa cái nắng gắt của Sài Gòn, hai vợ chồng lại lục đục đi xem nhà, đóng gói đồ đạc. Nhìn đống đồ dùng mình nâng niu bị quăng quật, trầy xước sau mỗi lần di chuyển, tôi thấy mình cũng chông chênh theo.

Nhiều người bảo thuê nhà để dành tiền làm việc khác. Nhưng nhìn lại 10 năm qua, mỗi tháng tôi đều đặn cống nạp cả chục triệu đồng cho chủ nhà. Số tiền đó trôi đi mất hút, không để lại một dấu vết nào trong tài sản của tôi. Trong khi đó, căn chung cư tôi từng thuê hồi năm 2016 có giá chỉ tầm 2 tỷ, giờ quay lại nhìn đã thấy nó lên gần 4 tỷ.

>> Tôi vay 1,7 tỷ đồng mua nhà vì đi thuê mười năm mất hơn một tỷ

Cách đây hai năm, chúng tôi quyết định "liều" một lần, gom hết tiền tiết kiệm, vay thêm bố mẹ và ngân hàng để mua một căn hộ cũ ở quận 9. Thú thật, những tháng đầu cầm bảng tính lãi vay ngân hàng, tôi cũng mất ngủ. Mỗi tháng phải trích ra một khoản cố định để trả nợ khiến chi tiêu không còn thoải mái như trước.

Nhưng đổi lại, lần đầu tiên tôi dám vung tiền mua một chiếc sofa thật xịn vì biết chắc nó sẽ ở đó 10 năm nữa. Lần đầu tiên tôi sơn lại căn phòng màu xanh lá theo sở thích mà không cần xin phép ai. Và tôi cũng không còn phải giật mình mỗi khi thấy số điện thoại của chủ nhà hiện lên trên màn hình.

Nhiều người nói vay mua nhà là thêm gánh nặng. Nhưng với tôi, gánh nặng của việc trả nợ ngân hàng vẫn nhẹ nhàng hơn nhiều so với cảm giác không biết ngày mai mình sẽ ở đâu? Đúng là thuê nhà có thể nhẹ đầu lúc trẻ, nhưng khi đã có gia đình, tôi tin ai cũng cần một "mỏ neo" để định vị cuộc đời. Căn nhà dù nhỏ, dù vẫn còn nợ ngân hàng nửa giá trị, nhưng ít nhất tôi biết đó thực sự là tài sản của mình.

Hai PM