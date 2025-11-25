Lấy nhân mụn xong có hết mụn không?

Tôi thường đi spa nặn mụn hàng tháng mà vẫn nổi mụn lại, có phải do chưa lấy sạch nhân không? Làm sao để ngăn mụn tái phát? (Mỹ Lan, 23 tuổi, TP HCM)

Trả lời:

Lấy nhân mụn đúng kỹ thuật giúp loại bỏ phần nhân viêm, hạn chế sưng đỏ và ngăn mụn lan rộng. Tuy nhiên, quan niệm "lấy sạch nhân thì mụn không tái phát" là chưa chính xác.

Mụn hình thành do sự kết hợp của nhiều yếu tố như tuyến bã nhờn hoạt động mạnh, tế bào sừng gây bít tắc lỗ chân lông, vi khuẩn C.acnes phát triển cùng với sự thay đổi nội tiết tố và thói quen sinh hoạt. Nếu chỉ xử lý nhân mụn mà không kiểm soát được những nguyên nhân trên, mụn vẫn có thể quay lại, thậm chí bùng phát nhiều hơn.

Bác sĩ Vân tư vấn cho một phụ nữ. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Việc cố gắng nặn thật sạch mụn đôi khi khiến da bị tổn thương, viêm nhiễm hoặc để lại sẹo lõm, vết thâm kéo dài. Do đó, khi lấy nhân mụn, người thực hiện cần được đào tạo chuyên môn, tuân thủ quy trình vô khuẩn và lựa chọn thời điểm phù hợp, thường là khi nhân mụn đã khô, da xung quanh không còn viêm nhiều.

Sau khi lấy nhân, da ở vùng điều trị thường nhạy cảm và dễ viêm tái phát nếu chăm sóc sai cách. Người bệnh nên làm sạch nhẹ nhàng, dùng các sản phẩm điều trị cũng như sản phẩm phục hồi da theo hướng dẫn, tránh chạm tay lên mặt và bôi kem chống nắng hàng ngày, hạn chế tiếp xúc với ánh nắng gắt và bụi bẩn.

Để điều trị mụn hiệu quả cần phối hợp nhiều phương pháp. Ngoài thuốc bôi và thuốc uống giúp giảm viêm, kiểm soát nhờn, có thể kết hợp thêm công nghệ hiện đại như laser, IPL (ánh sáng xung cường độ cao)... Các phương pháp này giúp tiêu diệt vi khuẩn C.acnes, giảm viêm, làm khô nhân mụn, đồng thời cải thiện sẹo, giảm hồng ban và vết thâm sau mụn. Bạn nên đến bệnh viện để các bác sĩ Da liễu - Thẩm mỹ Da khám, xác định loại mụn, mức độ viêm và tình trạng da tổng thể để đưa ra phác đồ phù hợp, an toàn nhất.

BS.CKI Quách Thị Bích Vân

Chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM