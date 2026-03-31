Laser đa bước sóng làm mờ sẹo phì đại

Hà NộiChị Thương, 32 tuổi, có vết sẹo phì đại 3 cm ở mu bàn chân, được bác sĩ điều trị làm mờ bằng laser đa bước sóng.

Sau một tháng chấn thương do tai nạn giao thông, vết sẹo ở chân của chị Thương xơ dính phì đại, bề mặt gồ ghề kèm theo rối loạn sắc tố gây mất thẩm mỹ. BS.CKI Dương Quốc Trung, khoa Thẩm mỹ, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, giải thích mu bàn chân là khu vực có tuần hoàn kém, ít mô mềm và thường xuyên chịu ma sát khiến tình trạng rối loạn sắc tố kéo dài.

Chị Thương được điều trị bằng liệu trình laser Nd:YAG và Er:YAG trong vòng 5 tháng ở thời điểm mô da đang trong giai đoạn tái tạo để làm mờ sẹo và phục hồi bề mặt da. Công nghệ này cải thiện nền sẹo bằng cách làm mềm mô xơ, kích thích tái cấu trúc collagen và cải thiện chất lượng da, làm phẳng bề mặt sẹo gồ ghề. Sau đó, laser xung ngắn được sử dụng để điều chỉnh các vùng tăng sắc tố, giúp màu da trở đồng đều hơn. Từ lần điều trị thứ ba, vết sẹo phẳng hơn 60%, vùng da rối loạn sắc tố dần đều màu, cải thiện khoảng 70%.

Bác sĩ Trung cho biết sẹo kèm rối loạn sắc tố cần được khám kỹ trước khi can thiệp. Điều trị sẹo cần cá nhân hóa, phụ thuộc vào loại sẹo và mức độ rối loạn sắc tố, thời gian hình thành sẹo, vị trí tổn thương, cơ địa và khả năng lành thương. Sử dụng laser không phù hợp hoặc xâm lấn quá mức có thể làm tăng nguy cơ tăng sắc tố sau viêm hoặc khiến tình trạng giảm sắc tố nặng hơn. Thông thường, điều trị sẹo bằng laser cần nhiều buổi, mỗi buổi cách nhau vài tuần để da có thời gian tái tạo và ổn định sắc tố. Chăm sóc da sau điều trị, đặc biệt là chống nắng và dưỡng ẩm, giúp duy trì kết quả và hạn chế biến chứng.

Hằng Trần