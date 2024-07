Phương pháp nào điều trị sẹo?

Da tôi dễ bị sẹo, có sẹo lồi, sẹo lõm do tai nạn và thủy đậu, sẹo thâm do mụn trứng cá. Cách nào điều trị an toàn để hết các sẹo này? (Trọng Nhân, 36 tuổi, Vĩnh Long)