Làm việc máy tính quá lâu ảnh hưởng đến mắt thế nào?

Mỗi ngày tôi làm việc 15-16 tiếng trên máy tính. Gần đây, mắt thường xuyên khô, mỏi, kèm theo đau đầu, có phải do nhìn màn hình trong thời gian quá dài không? (Thiên Kim, 25 tuổi, TP HCM)

Trả lời:

Đặc thù một số ngành nghề yêu cầu làm việc trên máy tính nhiều giờ liền. Đây là nguyên nhân phổ biến gây ra các vấn đề về mắt nếu không được phòng ngừa đúng cách. Khi tập trung làm việc trên máy tính, tần suất chớp mắt có thể giảm. Hệ quả là nước mắt bốc hơi nhanh dẫn đến khô, nhìn mờ thoáng qua, mắt nhanh mỏi. Nhiều người còn kèm theo đau đầu, chóng mặt, giảm khả năng tập trung khi nhìn vào màn hình quá lâu.

Bác sĩ Huy khám mắt cho một thanh niên. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Ngồi lâu trước máy tính cũng làm nặng thêm các tật khúc xạ như cận thị, loạn thị, nhất là ở trẻ em và thanh thiếu niên. Nhìn gần liên tục khiến mắt phải điều tiết quá mức, lâu dài có thể gây mờ khi nhìn xa, tăng độ cận thị.

Ánh sáng xanh từ màn hình là một trong những yếu tố gây rối loạn giấc ngủ. Ánh sáng này ức chế melatonin (hormone do não bộ tiết ra, giúp điều hòa giấc ngủ và nhịp sinh học ngày - đêm của cơ thể), làm người dùng khó ngủ nếu sử dụng máy tính vào buổi tối, gián tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe mắt và toàn cơ thể vào hôm sau.

Tuy nhiên, những tác hại trên có thể phòng tránh, hạn chế bằng nhiều cách. Người làm việc với máy tính nên áp dụng quy tắc 20-20-20. Cứ mỗi 20 phút, nhìn ra xa khoảng 6 m trong 20 giây để mắt được thư giãn. Giữ khoảng cách từ mắt đến màn hình máy tính khoảng 50-70 cm và làm việc trong môi trường đủ sáng để tránh mỏi mắt. Bạn có thể sử dụng nước mắt nhân tạo khoảng 3-4 tiếng một lần khi mắt có dấu hiệu khô. Đi khám mắt định kỳ mỗi năm hoặc ngay khi xuất hiện các bất thường như nhìn mờ, nhức mắt kéo dài.

BS.CKI Nguyễn Đức Huy

Chuyên khoa Mắt Công nghệ cao,

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7