Lầm tưởng thường gặp về viêm da cơ địa

Nhiều người nghĩ mắc bệnh viêm da cơ địa do vệ sinh kém hoặc lây nhiễm nhưng thực tế không phải.

Viêm da cơ địa là bệnh da liễu mạn tính phổ biến, gây khô, ngứa, đỏ, bong tróc da, có xu hướng tái phát nhiều lần trong năm.

BSCKI Nguyễn Thị Việt Hà, khoa Da liễu, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy (Hà Nội), cho biết bệnh không đe dọa tính mạng nhưng ảnh hưởng lớn đến chất lượng sống, gây mất tự tin, khó ngủ và dễ căng thẳng. Những quan niệm sai lầm về bệnh có thể dẫn đến chăm sóc không đúng cách, khiến triệu chứng tái phát, chậm trễ điều trị.

Viêm da cơ địa là bệnh truyền nhiễm

Nhiều người nghĩ rằng bệnh có thể lây qua tiếp xúc, dùng chung đồ dùng hoặc ở cùng môi trường. Thực tế viêm da cơ địa không phải là bệnh truyền nhiễm. Đây là bệnh da do cơ địa dị ứng, yếu tố di truyền, hệ miễn dịch và môi trường sống. Tiếp xúc, sinh hoạt, học tập, làm việc gần không làm lây lan bệnh.

Soi đánh giá tình trạng viêm da cho người bệnh. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Vệ sinh kém

Vệ sinh kém có thể làm tình trạng nhiễm trùng thứ phát nặng hơn nhưng không phải là nguyên nhân trực tiếp gây bệnh. Người bệnh viêm da cơ địa thường có hàng rào bảo vệ da yếu, dễ bị kích ứng bởi bụi, phấn hoa, hóa chất, thời tiết hanh khô. Giữ vệ sinh da sạch sẽ, đúng cách giúp hạn chế viêm nhiễm nhưng không phải là biện pháp điều trị.

Kiêng tắm nhanh khỏi

Một số người ngại nước và xà phòng làm da khô, đỏ hơn nên hạn chế hoặc ngừng tắm rửa. Bác sĩ Hà khuyến cáo người bệnh cần tắm nhanh hằng ngày bằng nước ấm vừa phải, dùng sữa tắm dịu nhẹ và bôi dưỡng ẩm ngay. Kiêng tắm khiến da tích tụ bụi bẩn, vi khuẩn, làm bệnh bùng phát mạnh hơn.

Tránh tuyệt đối corticoid

Theo bác sĩ Hà, corticoid tại chỗ là thuốc nền tảng trong điều trị viêm da cơ địa. Tuy nhiên, nhiều người ngừng thuốc sớm hoặc tìm đến sản phẩm thay thế vì lo ngại tác dụng phụ, khiến bệnh tái phát. Corticoid an toàn nếu dùng đúng hướng dẫn như lựa chọn loại phù hợp, bôi đúng vị trí và thời gian. Nếu người bệnh tuân thủ chỉ định, corticoid không gây hại, giúp kiểm soát viêm hiệu quả.

Dưỡng ẩm không tác dụng

"Chỉ chú trọng dùng thuốc điều trị mà bỏ qua dưỡng ẩm là sai lầm", bác sĩ Hà nói, giải thích thêm các loại kem dưỡng ẩm phục hồi hàng rào bảo vệ da, giảm khô, ngứa, bong tróc và tăng hiệu quả của thuốc. Dưỡng ẩm cần duy trì hằng ngày, kể cả khi da đã ổn định, nhằm hạn chế tái phát.

Bệnh kéo dài suốt đời

Viêm da cơ địa là bệnh mạn tính, dễ tái phát, nhưng không đồng nghĩa người bệnh phải chịu đựng cả đời. Nhiều trường hợp được kiểm soát tốt nhờ chăm sóc da, thay đổi lối sống và điều trị sớm. Trẻ nhỏ mắc bệnh có thể giảm dần khi lớn. Người trưởng thành tuân thủ phác đồ, triệu chứng có thể giảm lâu dài.

Thuốc dân gian có thể chữa khỏi bệnh

Bác sĩ Hà cho hay nhiều bệnh nhân đến viện muộn, sau khi dùng nhiều loại lá hoặc thuốc bôi không rõ nguồn gốc khiến da tổn thương nặng hơn, điều trị phức tạp và tốn kém. Chưa có cơ sở khoa học dùng các phương pháp này có thể chữa dứt điểm viêm da cơ địa, thậm chí còn tiềm ẩn nguy cơ nhiễm trùng, kích ứng da.

Chỉ ảnh hưởng đến da

Viêm da cơ địa không chỉ làm tổn thương da mà còn ảnh hưởng đến toàn thân. Ngứa kéo dài làm gián đoạn giấc ngủ, giảm tập trung, gây mệt mỏi, lo âu. Bệnh cũng liên quan đến các vấn đề dị ứng khác như viêm mũi dị ứng, hen phế quản.

Bác sĩ Hà khuyến nghị người bệnh kết hợp nhiều biện pháp như tuân thủ điều trị y khoa, dưỡng ẩm đều đặn kể cả khi da bình thường, tránh yếu tố kích thích như hóa chất tẩy rửa, thời tiết hanh khô, lông thú, duy trì lối sống lành mạnh, ngủ đủ, giảm căng thẳng. Nếu viêm da cơ địa ảnh hưởng đến chất lượng sống, người bệnh cần đến bệnh viện để khám và điều trị sớm.

Thanh Ba