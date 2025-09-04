Làm thế nào giảm ù tai khi đi máy bay?

Tôi đi máy bay thường xuyên, mỗi lần bay đều đau nhức và ù tai rất khó chịu. Nguyên nhân do đâu, làm sao để phòng tránh? (Ngân Linh, 29 tuổi, TP HCM)

Trả lời:

Vòi nhĩ (vòi eustache) là ống nối tai giữa và vòm mũi họng. Vòi nhĩ mở ra khi bạn nuốt, ngáp hoặc nhai, cho phép không khí di chuyển vào hoặc ra khỏi tai giữa, giúp điều chỉnh cân bằng áp suất với môi trường bên ngoài.

Khi đi máy bay, áp suất trong khoang cabin giảm nhanh lúc cất cánh và tăng nhanh khi hạ cánh. Nếu vòi nhĩ không mở kịp để cân bằng áp suất dễ gây chênh lệch, khiến màng nhĩ căng phồng (áp suất trong tai lớn hơn bên ngoài) hoặc kéo lõm vào trong (khi áp suất bên ngoài lớn hơn) gây đau tai, khó chịu kéo dài. Áp lực trong tai giữa không cân bằng khiến màng nhĩ không thể rung bình thường, làm tai bị ù. Trường hợp chênh lệch áp suất quá lớn và kéo dài có thể gây thủng màng nhĩ.

Các yếu tố làm tăng nguy cơ đau tai khi đi máy bay, gồm cảm lạnh, viêm đường hô hấp, viêm xoang hoặc viêm mũi dị ứng, viêm tai giữa.

Bác sĩ Phát tư vấn cho một người bệnh. Ảnh minh họa: Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7

Để giảm đau và ù tai khi đi máy bay, lúc máy bay hạ cánh và cất cánh, bạn có thể nhai kẹo, ngáp hoặc nuốt nước bọt giúp mở vòi nhĩ, cân bằng áp suất không khí trong tai giữa. Tránh ngủ khi máy bay cất, hạ cánh, dùng nút bịt tai có đầu lọc (có thể mua ở hiệu thuốc) để hạn chế ảnh hưởng đến tai khi đi máy bay. Cho trẻ uống nước hoặc bú sữa khi máy bay cất, hạ cánh, hỗ trợ cân bằng áp suất.

Bạn có thể áp dụng nghiệm pháp Valsalva khi tai bị tắc khi đi máy bay. Các bước thực hiện gồm bịt chặt mũi, ngậm đầy không khí vào miệng, dùng cơ má và họng nhẹ nhàng đẩy không khí qua tai cho đến khi nghe tiếng "bốp" to trong tai.

Khi đi máy bay, bạn nên tránh các chất kích thích như rượu, caffeine vì có thể làm co mạch máu, gây đau tai nặng hơn. Sử dụng thuốc xịt mũi, thông mũi (theo chỉ định bác sĩ) trước khi cất cánh và hạ cánh khoảng 30 phút đến một giờ có thể giảm đau, ù tai.

Nếu tai vẫn tắc sau khi đã hạ cánh một vài giờ, cơn đau dữ dội và kéo dài 2-3 ngày, tự chăm sóc không giảm, nghe kém, chảy dịch tai... bạn cần đi khám bác sĩ chuyên khoa Tai Mũi Họng để kiểm tra, tìm nguyên nhân và điều trị phù hợp.

ThS.BS.CKI Trương Tấn Phát

Trưởng Đơn vị Tai Mũi Họng

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7