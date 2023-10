Làm thế nào giảm đau nhũ hoa?

Tôi 25 tuổi, thường xuyên bị đau nhũ hoa, có khi vài ngày mới hết. Cách nào ngăn ngừa và giảm triệu chứng đau này? (Quỳnh Chi, Tây Ninh)

Trả lời:

Có nhiều nguyên nhân gây đau đầu nhũ hoa như thay nội tiết trong chu kỳ kinh nguyệt, áo ngực chật, chấn thương nhũ hoa, ung thư vú... Tùy vào từng nguyên nhân, phương pháp điều trị khác nhau.

Người bị đau nhũ hoa do thay đổi nội tiết tố liên quan đến chu kỳ kinh nguyệt có thể điều trị bằng thuốc giảm đau acetaminophen hoặc ibuprofen. Cơn đau giảm sau 24-48 giờ. Đau do nhiễm trùng gây tưa miệng hoặc viêm ngực được điều trị bằng kháng sinh. Nếu đau nhũ hoa do dị ứng, bác sĩ kê đơn thuốc chống viêm giúp giảm viêm, đau hoặc thuốc kháng histamin đường uống để giảm triệu chứng dị ứng.

Người bệnh có thể thay áo mới hoặc đặt một miếng băng, thoa thuốc mỡ lên nhũ hoa để giảm cọ xát nếu nguyên nhân do mặc áo ngực không vừa. Phụ nữ cho con bú, đang dùng máy hút sữa bị đau nhũ hoa nên tham khảo ý kiến bác sĩ để được hướng dẫn cách cho con bú và hút sữa đúng cách. Một số cách khác giúp giảm đau như dùng thuốc mỡ lanolin, chườm lạnh.

Với nguyên nhân đau do ung thư hoặc các bệnh về tuyến vú khác, điều trị có thể tùy theo chẩn đoán mức độ ung thư vú.

Trường hợp của bạn, chưa xác định nguyên nhân nên chưa thể đưa ra lời khuyên cụ thể. Bạn nên đi khám để xác định nguyên nhân, bác sĩ có thể yêu cầu siêu âm, chụp nhũ ảnh để chẩn đoán chính xác.

Đau nhũ hoa do thay đổi nội tiết tố liên quan đến chu kỳ kinh nguyệt có thể dùng thuốc giảm đau. Ảnh: Freepik.

Tình trạng đau đầu ti phần lớn là lành tính, chỉ gây khó chịu, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người bệnh.

Phụ nữ đang cho con bú, có thể áp dụng một số biện pháp phòng ngừa đau nhũ hoa. Nhẹ nhàng vắt một vài giọt sữa và xoa lên ngực để làm mềm nhũ hoa trước khi cho con bú. Lau sạch ngực, sau khi con bú xong và thay miếng lót ngực thường xuyên để giữ ngực luôn khô ráo. Thay đổi vị trí mỗi khi cho con bú.

Một số cách góp phần ngăn ngừa tình trạng này như mặc áo ngực bằng cotton, vừa vặn, thoải mái, tránh áo cọ vào núm vú. Sử dụng xà phòng dịu nhẹ để làm sạch bầu ngực và núm. Đảm bảo chế độ dinh dưỡng đầy đủ trong khẩu phần ăn, bổ sung thực phẩm chế biến từ rau xanh, đa dạng các loại trái cây, uống ít nhất 1,5 lít nước mỗi ngày. Nên kết hợp ăn uống và luyện tập thể dục thể thao, giữ tinh thần thoải mái, tránh căng thẳng.

Dấu hiệu đau nhũ hoa ở mỗi người khác nhau, với biểu hiện như đầu ngực đỏ hoặc sưng tấy, nhũ hoa nhạy cảm, đau nhức, cảm giác ngứa hoặc nóng rát. Khi nhũ hoa có triệu chứng bất thường, cơn đau dữ dội, người bệnh nên đi khám để kiểm tra, điều trị sớm.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Đỗ Thùy Giang

Trưởng khoa Ngoại Vú, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM