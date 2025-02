Làm thế nào biến lỗ chân lông to thành nhỏ?

Da mặt tôi có lỗ chân lông to nên thường phải trang điểm đậm để che bớt. Có cách nào giúp tôi khắc phục khuyết điểm này? (Thanh Mai, 27 tuổi, Bắc Giang)

Trả lời:

Theo mô tả của bạn chưa thể xác định đây là lỗ chân lông to hay là sẹo đáy nhọn (sẹo icepick), do hai loại sang thương này nhìn trên lâm sàng rất dễ nhầm lẫn.

Về bản chất, lỗ chân lông to là do đơn vị nang lông tuyến bã hoạt động nhiều, làm nang lông to ra và tiết nhiều dầu nhờn. Lỗ chân lông to có thể tự co nhỏ lại nếu điều trị giảm tiết bã nhờn hiệu quả.

Sẹo đáy nhọn thường là các tổn thương mô xơ và mất sự co giãn tự nhiên, khó có thể cải thiện nếu điều trị bằng các biện pháp thu nhỏ lỗ chân lông thông thường. Do đó, nếu điều trị với các sản phẩm giảm tiết bã nhờn lâu dài nhưng không cải thiện tình trạng lỗ chân lông to, đây có thể do sẹo đáy nhọn. Bạn nên đến cơ sở y tế có chuyên khoa da liễu, thẩm mỹ da để được khám, chẩn đoán và điều trị phù hợp, hiệu quả.

Bác sĩ tư vấn cho nam giới làm đẹp da. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Người bệnh có thể được điều trị thu nhỏ lỗ chân lông bằng phương pháp không xâm lấn như thoa các hoạt chất ức chế tiết bã nhờn (retinol, BHA, AHA), tuy nhiên cần khoảng 6-8 tuần để thấy hiệu quả rõ rệt. Người bệnh cũng có thể sử dụng các liệu pháp can thiệp xâm lấn để tăng hiệu quả, rút ngắn thời gian điều trị như tái tạo da bằng hóa chất (peel da), laser ánh sáng hoặc sóng RF.

Các phương pháp điều trị thu nhỏ lỗ chân lông đa số phù hợp với mọi người, ít gây đau và kích ứng, nhưng còn tùy thuộc vào mức độ nhạy cảm của từng cá thể với các phương pháp điều trị.

Bạn lưu ý không thể thu nhỏ lỗ chân lông vĩnh viễn, vì nang lông tuyến bã là một đơn vị sống. Có những lúc đơn vị nang lông tuyến bã phải hoạt động mạnh như rối loạn nội tiết, stress, ăn uống sinh hoạt thất thường. Khi đó, lỗ chân lông có thể bị giãn nở và to ra lại như lúc trước khi điều trị.

Chăm sóc da sau điều trị lỗ chân lông to bao gồm sử dụng dưỡng ẩm, kem chống nắng, sữa rửa mặt dịu nhẹ, tránh sử dụng các chất kích ứng da hoặc trang điểm dày... hạn chế cào gãi hay đụng chạm lên vị trí điều trị.

BS.CKI Phan Sơn Long

Chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM