Trị thâm môi bằng laser 4D có giảm bong tróc?

Tôi bị thâm môi, dự định điều trị bằng phương pháp laser 4D. Ngoài cải thiện sắc tố, laser 4D có giúp giảm môi khô và bong tróc không? (Mai Anh, 27 tuổi, Đồng Nai)

Trả lời:

Môi thâm kèm khô, bong tróc là tình trạng thường gặp, không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ mà còn gây cảm giác khó chịu, khiến nhiều người mất tự tin trong giao tiếp. Nguyên nhân có thể đến từ yếu tố bẩm sinh hoặc di truyền, thói quen sinh hoạt như hút thuốc lá, uống nhiều cà phê, trà, sử dụng son kém chất lượng hoặc do tác động từ môi trường bên ngoài.

Laser 4D hiện được ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực thẩm mỹ da, trong đó có điều trị thâm môi. Với cơ chế sử dụng nhiều bước sóng tác động đa tầng, công nghệ này giúp phá vỡ hắc tố melanin, làm sáng màu môi tự nhiên và đồng đều. Năng lượng laser còn kích thích sản sinh collagen và elastin giúp tăng độ ẩm, độ mềm mịn và giảm môi khô, bong tróc. Công nghệ laser này còn phục hồi các tổn thương do tiếp xúc với ánh nắng mặt trời và các yếu tố gây hại khác, góp phần làm môi khỏe mạnh hơn.

Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả rõ rệt và an toàn, người bệnh cần đến bệnh viện uy tín, có chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da để được bác sĩ có chuyên môn khám và đánh giá trước khi điều trị. Dựa trên tình trạng môi cụ thể, bác sĩ xây dựng phác đồ điều trị phù hợp. Thông thường, liệu trình laser 4D gồm khoảng 3-5 buổi, mỗi buổi cách nhau 2-4 tuần tùy theo mức độ thâm và tình trạng môi của mỗi người.

Bác sĩ sử dụng laser 4D trị thâm môi cho người bệnh. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Ngoài tác động của laser, hiệu quả giảm môi khô và bong tróc còn phụ thuộc vào nguyên nhân cũng như cách chăm sóc sau điều trị. Nếu khô môi xuất phát từ thói quen liếm môi, uống ít nước, dùng son kém chất lượng hoặc thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng thì chỉ điều trị laser thôi là chưa đủ. Lúc này, bạn cần kết hợp thêm dưỡng ẩm chuyên biệt, duy trì thói quen uống đủ nước mỗi ngày, sử dụng son dưỡng có chỉ số chống nắng (SPF 30 trở lên) và tránh các loại mỹ phẩm không rõ nguồn gốc.

BS.CKI Trần Thị Mỹ Linh

Khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM