Làm gì giảm ngủ ngáy sau khi uống rượu bia?

Chồng tôi thường ngáy to sau khi uống rượu bia, có cách nào ngăn tình trạng này không? (Dung Trần, 45 tuổi, TP HCM)

Trả lời:

Khi ngủ, các cơ quanh họng, lưỡi, vòm miệng có vai trò giữ cho đường thở trên mở và có xu hướng giãn ra. Rượu bia ức chế hoạt động của hệ thống thần kinh trung ương, khiến các cơ vùng cổ họng giãn ra quá mức, lưỡi và họng chùng xuống làm hẹp đường thở phía sau họng, cản trở không khí đi qua. Lúc này, không khí đi qua đường thở hẹp làm mô mềm rung lên tạo thành tiếng ngáy to, kéo dài hơn.

Hiện, chưa có biện pháp ngăn ngừa ngủ ngáy sau uống rượu bia, nhất là người bị ngủ ngáy trước đó. Tuy nhiên, chồng bạn vẫn có thể kiểm soát ngáy bằng cách hạn chế ăn quá no hay uống rượu bia sát giờ ngủ, tốt nhất không uống trước khi ngủ ít nhất 3-4 giờ.

Bác sĩ Tường đang nội soi họng cho một người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Uống đủ nước, nhất là nước ấm, giúp giảm khô và phù nề niêm mạc đường thở, bớt chất tiết trong họng đặc dính, cản trở hô hấp. Khi ngủ, nên nằm nghiêng thay vì nằm ngửa, kê cao đầu để giảm xẹp đường thở. Sử dụng nước muối súc miệng, rửa mũi để làm sạch đường hô hấp trước khi đi ngủ. Tập thể dục, duy trì cân nặng hợp lý cũng giúp giảm ngáy.

Ngủ ngáy sau khi uống rượu bia, sau ngày làm việc mệt mỏi hoặc do tư thế ngủ không phù hợp là tình trạng sinh lý bình thường, có thể cải thiện khi thay đổi thói quen sinh hoạt và tư thế ngủ. Tuy nhiên, ngáy to thường xuyên, kéo dài và liên tục, kèm khó thở khi ngủ, ngưng thở từng cơn, đau đầu buổi sáng, mệt mỏi hoặc buồn ngủ ban ngày... có thể do nguyên nhân bệnh lý. Trong số đó, có hội chứng ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn, lệch vách ngăn mũi, quá phát cuốn mũi, polyp mũi, viêm amidan hoặc VA quá phát, khối u vùng vòm.

Nếu chồng bạn không uống rượu bia nhưng vẫn ngáy to nên đến bác sĩ chuyên khoa Tai Mũi Họng khám để được kiểm tra, xác định nguyên nhân, điều trị phù hợp. Với người bị ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn mức độ trung bình đến nặng, bác sĩ có thể chỉ định điều trị bằng phương pháp thở áp lực dương liên tục (CPAP), giúp giữ đường thở thông thoáng khi ngủ, cải thiện chất lượng giấc ngủ, giảm nguy cơ biến chứng. Trường hợp bất thường cấu trúc đường thở trên, bác sĩ có thể chỉ định phẫu thuật.

ThS.BS.CKI Trương Trí Tường

Trung tâm Tai Mũi Họng

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM

