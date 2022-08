Kỹ thuật chụp mạch vành giảm thuốc cản quang cho người suy tim, suy thận

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam trang bị hệ thống chụp mạch can thiệp số hóa xóa nền (DSA) Philips Azurion Robotic Celing FlexArm hoàn toàn gắn trên trần đảm bảo tối ưu môi trường vô trùng của phòng can thiệp tim và mạch. Hệ thống này hoạt động linh hoạt giúp các bác sĩ có thể tiếp cận vùng cơ thể cần can thiệp dễ dàng nhờ vậy việc thực hiện thủ thuật can thiệp được nhanh chóng và chính xác hơn. Bên cạnh đó, những phần mềm ứng dụng trong can thiệp tim mạch tiên tiến nhất trên thế giới như Cardiac Swing, Dynamic Coronary Roadmap, StentBoost Live không những giúp rút ngắn thời gian can thiệp mà còn giảm tối đa lượng thuốc cản quang (rất có hại cho hệ thống lọc của thận) đưa vào cơ thể bệnh nhân.

