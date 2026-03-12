Kính áp tròng có những loại nào?

Kính áp tròng gồm nhiều nhóm khác nhau như kính mềm, cứng thấm khí, dòng chuyên biệt, được thiết kế phù hợp với từng tình trạng mắt và nhu cầu sử dụng.

Kính áp tròng là thấu kính mỏng đặt trực tiếp lên bề mặt giác mạc nhằm điều chỉnh các tật khúc xạ như cận thị, viễn thị, loạn thị tương tự kính gọng. Ngoài cải thiện thị lực, nhiều người lựa chọn kính áp tròng vì tính thẩm mỹ, thuận tiện khi vận động và không giới hạn tầm nhìn như kính gọng.

Theo ThS.BS Phùng Văn Thạnh, Trung tâm Mắt Công nghệ cao, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết kính áp tròng không chỉ có một loại duy nhất mà gồm nhiều nhóm khác nhau.

Kính áp tròng mềm

Đây là loại được sử dụng rộng rãi nhất hiện nay, làm từ vật liệu dẻo như hydrogel hoặc silicone hydrogel, cho phép oxy đi qua giác mạc và tạo cảm giác êm, dễ thích nghi. Trong nhóm này, kính được chia theo thời hạn sử dụng như sau:

Kính áp tròng dùng một lần được đeo trong ngày và bỏ sau khi tháo. Loại này giúp giảm nguy cơ tích tụ cặn sinh học và nhiễm khuẩn so với kính dùng nhiều ngày, phù hợp với người mới sử dụng, người đeo không thường xuyên hoặc có mắt nhạy cảm. Tuy nhiên, chi phí có thể cao hơn nếu dùng hằng ngày.

Kính thay định kỳ (hai tuần hoặc một tháng) có chi phí tiết kiệm hơn. Người dùng cần tháo kính mỗi ngày, vệ sinh và bảo quản đúng cách, đồng thời thay mới theo thời gian khuyến cáo. Sử dụng quá hạn hoặc chăm sóc không đúng có thể làm tăng nguy cơ kích ứng mắt và viêm giác mạc.

Kính mềm đeo kéo dài được thiết kế với khả năng thấm oxy cao hơn và có thể đeo qua đêm theo chỉ định của bác sĩ. Tuy nhiên, việc đeo kính khi ngủ có thể làm tăng nguy cơ viêm giác mạc do giảm trao đổi oxy và tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển, vì vậy cần sử dụng dưới sự theo dõi chuyên môn.

Bác sĩ Thạnh khám mắt cho một nam thanh niên Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Kính áp tròng cứng thấm khí (RGP)

RGP là loại kính áp tròng cứng, đường kính nhỏ, giúp giữ hình dạng ổn định trên giác mạc nên phù hợp với người loạn thị cao, giác mạc không đều hoặc mắc giác mạc hình chóp. So với kính mềm, RGP cho thị lực sắc nét và ổn định hơn, ít tích tụ cặn protein và có độ bền cao, thường dùng 1-2 năm. Tuy nhiên, người dùng có thể cần vài ngày đến vài tuần để thích nghi và phải vệ sinh, tái khám định kỳ.

Ortho-K

Ortho-K là kính cứng thấm khí đeo khi ngủ, giúp tạm thời thay đổi hình dạng giác mạc để nhìn rõ vào ban ngày mà không cần kính. Phương pháp này còn được dùng để kiểm soát tiến triển cận thị ở trẻ em. Hiệu quả chỉ duy trì khi đeo đều đặn mỗi đêm, nếu ngừng giác mạc sẽ trở lại trạng thái ban đầu. Ortho-K có chi phí cao, quy trình đo đạc phức tạp và cần theo dõi chuyên khoa.

Các dòng kính chuyên biệt

Ngoài các nhóm phổ biến, một số dòng kính áp tròng chuyên biệt được chỉ định trong trường hợp đặc thù.

Kính hybrid kết hợp trung tâm cứng cho thị lực sắc nét và viền mềm tăng độ thoải mái, thường dùng cho người loạn thị cao hoặc khó thích nghi với RGP.

Kính scleral có đường kính lớn, tựa lên củng mạc thay vì giác mạc, tạo lớp dịch đệm bảo vệ bề mặt mắt. Loại này phù hợp với người khô mắt nặng, giác mạc biến dạng hoặc từng phẫu thuật giác mạc. Đây là các dòng kính cần được đo đạc và theo dõi chuyên sâu.

Bác sĩ Thạnh khuyến cáo người muốn đeo kính áp tròng cần được khám, đo đạc và theo dõi bởi chuyên gia nhãn khoa, không nên tự ý mua dùng. Người dùng phải tuân thủ nghiêm ngặt hướng dẫn vệ sinh, thay kính đúng hạn và không ngủ qua đêm với loại không được thiết kế cho mục đích này. Khi xuất hiện các dấu hiệu như đỏ mắt, đau, chảy nước mắt nhiều hoặc nhìn mờ, cần ngừng đeo và đi khám mắt ngay.

Ly Nguyễn