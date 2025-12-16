Kiều bào về nước làm đẹp đón năm mới

TP HCMTranh thủ kỳ nghỉ đông, nhiều người Việt Nam ở nước ngoài về nước thăm gia đình kết hợp làm đẹp trước thềm năm mới.

ThS.BS Vũ Thị Thùy Trang, chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết trong tháng 11, hệ thống tiếp nhận khoảng 400-500 trường hợp đến làm đẹp, chủ yếu từ Mỹ, Canada, Australia..., tăng khoảng 30% so với các tháng trước đó và gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Gần 400 lượt khách nước ngoài cũng đặt lịch trước cho các dịch vụ thẩm mỹ nội khoa trong ba tuần đầu tháng 12.

Các thủ thuật được lựa chọn chủ yếu mang lại hiệu quả nhanh, không cần nghỉ dưỡng, phù hợp với thời gian lưu trú ngắn như HIFU, Sofwave nâng cơ trẻ hóa da, laser pico, tiêm HA, botox, cải thiện nếp nhăn, cấp ẩm... Do kỳ nghỉ đông ngắn và nhiều người muốn quay lại nước ngoài trước Giáng sinh nên phần lớn đặt lịch từ rất sớm và mong muốn được sắp xếp phác đồ phù hợp với lịch bay.

Như chị Bella Mai, 28 tuổi, từ Mỹ về Việt Nam nghỉ ngơi gần một tháng. Tết âm lịch chị vướng lịch học và công việc nên dịp này vừa thăm gia đình vừa làm thon gọn gương mặt, sáng da bằng sóng siêu âm HIFU và tiêm HA. Chị Mai cho biết chi phí thẩm mỹ tương tự tại Mỹ cao gấp 2-3 lần Việt Nam, khó đặt lịch vì nhu cầu cao và thời gian chờ lâu. "Khi về nước, tôi chỉ cần hẹn trước để bác sĩ sắp xếp các thủ thuật gối đầu kịp thời gian", chị nói.

Tương tự, chị Mỹ, 50 tuổi, về Việt Nam gần 2 tháng, tranh thủ điều trị sạm da nặng sau chuyến du lịch Nam Mỹ trước đó. Chị Mỹ cho hay chi phí laser pico ở Canada dao động khoảng 9-12 triệu đồng/lần, một liệu trình 5-8 buổi khoảng 53-84 triệu đồng. Trong khi đó, tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, liệu trình tương tự có giá chỉ khoảng 1/3.

Bác sĩ tiêm HA để giảm khô và làm sáng da cho chị Bella Mai. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Theo bác sĩ Trang, chi phí là nguyên nhân khiến nhiều người ưu tiên làm đẹp tại Việt Nam. Ví dụ như một liệu trình kết hợp HIFU - botox - HA tại Bắc Mỹ có thể lên đến 120-200 triệu đồng, trong khi tại Việt Nam chỉ bằng 1/3-1/4. Bác sĩ Việt Nam cũng có nhiều kinh nghiệm xử lý đặc điểm da châu Á. Người sống lâu năm ở xứ lạnh thường có nền da khô, nhạy cảm, trong khi người quen khí hậu nóng lại dễ tăng sắc tố. Do vậy, phác đồ cần cá thể hóa tối đa, lựa chọn đúng thời điểm và mức can thiệp phù hợp để không gây quá tải cho da.

Hai tuần sau khi thực hiện HIFU, gương mặt chị Bella Mai thon gọn, bề mặt da sáng và ẩm mịn hơn. Chị sẽ tiêm thêm HA một tuần trước khi bay về Mỹ vào cuối tháng 12. Chị Mỹ cũng nhận thấy vùng sạm mờ hẳn, da đều màu hơn sau hai lần điều trị bằng laser pico. Chị dự kiến thực hiện thêm hai lần nữa trước khi trở lại Canada.

Chị Mỹ được chiếu đèn LED sau laser để hỗ trợ phục hồi, làm dịu da và tăng cường hiệu quả điều trị. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Trang lưu ý người Việt Nam ở nước ngoài định về nước làm đẹp nên lên lịch từ sớm để bác sĩ xây dựng lộ trình hợp lý, ưu tiên thực hiện các thủ thuật săn gọn trước, sau đó đến laser hoặc tiêm HA để đủ thời gian theo dõi các phản ứng da an toàn. Tránh đặt lịch quá sát ngày, không tự kết hợp thêm nhiều liệu pháp ở spa hoặc chăm sóc da chưa đúng vì có thể khiến da dễ đỏ kéo dài hoặc kích ứng. Lựa chọn cơ sở y tế được cấp phép, sản phẩm rõ nguồn gốc và tuân thủ chăm sóc sau điều trị giúp đảm bảo hiệu quả, hạn chế rủi ro.

Minh Hương

* Tên nhân vật đã được thay đổi