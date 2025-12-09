Dùng laser xóa vết bớt che nửa mặt người phụ nữ

TP HCMChị Phúc, 45 tuổi, có vết bớt bẩm sinh che nửa mặt, được bác sĩ dùng laser kết hợp thuốc bôi điều trị hiệu quả.

TS.BS.CKII Đặng Thị Ngọc Bích, Trưởng chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, xác định chị Phúc bị bớt sắc tố bẩm sinh lan rộng, diện tích khoảng 20 cm2 kéo dài từ má tới vùng đỉnh và vùng chẩm đầu, có dấu hiệu ngày càng đậm.

Theo bác sĩ Bích, bớt sắc tố là tình trạng tăng sinh bất thường tế bào sắc tố ở lớp trung bì hoặc biểu bì. Ở một số người, vùng bớt có thể lan rộng và đậm màu dần theo tuổi, đặc biệt là khi chịu tác động của ánh nắng, thay đổi nội tiết hoặc kích ứng da kéo dài.

Phụ nữ tuổi 30-40 dễ bị tăng sắc tố do rối loạn hormone, cùng với thói quen đi nắng không che chắn kỹ khiến vùng da có vết bớt sậm màu nhanh hơn. Nếu không được điều trị sớm, vết bớt có thể lan sang cả mặt, ảnh hưởng lớn đến thẩm mỹ và tâm lý.

Bác sĩ chỉ định chị Phúc điều trị bằng laser pico pro 4-6 lần kết hợp thuốc bôi tái tạo da. Đây là công nghệ phát ra xung cực ngắn (tính bằng phần nghìn tỷ giây), có khả năng phá vỡ hắc tố melanin thành hạt siêu nhỏ, giúp cơ thể đào thải tự nhiên mà không làm tổn thương mô lành. Trong quá trình điều trị, chị Phúc được đeo kính chuyên dụng để hạn chế tia laser tán xạ ảnh hưởng đến vùng da quanh mắt, đồng thời tăng độ chính xác và hiệu quả.

Bác sĩ sử dụng laser pico điều trị vết bớt sắc tố trên mặt cho chị Phúc. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Sau 3 buổi điều trị, vùng bớt của chị Phúc giảm sắc tố rõ rệt, da sáng và đều màu hơn, không đau hay bong tróc. Bác sĩ đánh giá đây là trường hợp đáp ứng tốt nhờ được can thiệp đúng thời điểm và tuân thủ chăm sóc sau laser.

Bác sĩ Bích khuyến cáo người bệnh không nên tự ý dùng sản phẩm trị bớt có tác dụng làm sáng hoặc tẩy bớt không rõ nguồn gốc, thuốc gia truyền... Những sản phẩm này có thể chứa corticoid hoặc chất lột tẩy mạnh khiến da yếu, gây viêm và tăng sắc tố sau viêm, làm vùng bớt càng sậm màu hơn.

Người có bớt bẩm sinh, đặc biệt ở vùng mặt, nên khám da liễu định kỳ mỗi 6-12 tháng để theo dõi sự thay đổi. Bớt bẩm sinh nếu lan rộng rất khó kiểm soát. Một số dấu hiệu cần lưu ý gồm vết bớt ngày càng đậm màu, lan sang vùng da khác, da xung quanh bớt trở nên sạm, khô hoặc có cảm giác nóng rát, vết bớt nổi gồ, thay đổi bề mặt hoặc mọc thêm lông sậm màu. Khám sớm giúp bác sĩ xác định bớt còn ổn định hay đang tăng hoạt sắc tố, từ đó lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp như laser hoặc thuốc bôi đặc trị, ngăn ngừa biến chứng và cải thiện thẩm mỹ.

Minh Hương

*Tên nhân vật đã được thay đổi