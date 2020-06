'Kích cỡ xe buýt to lớn so với đường Sài Gòn'

Thiết kế xe buýt dựa vào chuẩn chung nhiều nước, khi đem về thành phố thì lại không phù hợp do đường sá quá nhỏ.

Nhân dịp mưa lớn và gây ngập, kẹt ở các tuyến đường lớn TP HCM, Đồng Nai và nhiều vùng khác, tôi nghĩ rằng nên xem xét lại cách tổ chức giao thông công cộng và loại hình giao thông công cộng sao cho phù hợp với tình hình từng thành phố lớn ở Việt Nam hiện nay.

Chúng ta đã có mục tiêu phấn đấu cho việc giảm tăng, ngừng tăng và tiến đến giảm tối đa phương tiện cá nhân. Việc này tôi không phản đối vì là định hướng đúng đắn. Tuy nhiên có vẻ chúng ta đang loay hoay trong ngắn hạn vì thực tế hiện nay lượng phương tiện cá nhân tham gia giao thông là rất lớn.

Ví dụ, về nhóm giải pháp "Nâng cao hiệu quả vận tải hành khách, hàng hóa" của Sở Giao thông vận tải TP HCM để "khẩn trương triển khai tổ chức làn dành riêng hoặc làn ưu tiên cho xe buýt", học tập theo Hà Nội. Theo tôi việc này hoàn toàn không phù hợp với thực trạng hiện nay, nó mâu thuẫn với thực trạng xe máy và ôtô tại TP HCM tăng lên và lượng khách đi xe buýt liên tục giảm.

Tôi đánh giá việc triển khai làn đường riêng cho xe buýt ở Hà Nội cũng tương tự là chưa hiệu quả. Để nâng cao hiệu quả vận chuyển công cộng theo tôi không nhất thiết là phải có làn đường riêng xe buýt.

Thứ nhất việc đơn giản hơn là xem lại quy hoạch tuyến đường xe buýt. Chúng ta đã có báo cáo hàng năm về các điểm đen của các thành phố lớn về ùn tắc. Như vậy đối với các điểm đen đó thì có thể tránh quy hoạch cho xe buýt đi vào hay không?

Nếu làm được như vậy thì người đi xe buýt có thể sẽ phải đi xa hơn một đoạn nhưng lại có lợi ích tổng thể cho xã hội. Hơn nữa nếu xe buýt đi tuyến đường ngắn lại và tránh đi vào các điểm đen thì có thể tránh chi phí xăng, ô nhiễm và có thể cân nhắc giảm vé xe.

Thứ nhì, đột phá hơn ta nên cân nhắc loại hình xe buýt phù hợp với nhu cầu tuyến đường để tránh gây kẹt với tuyến nhu cầu thấp. Hiện nay kích cỡ xe buýt chúng ta khá "to lớn" so với quy mô đường xá, điều này xảy ra do thiết kế xe buýt cũng là chuẩn chung nhiều nước nên khi đem về thành phố lớn thì lại không phù hợp do đường xá Việt Nam là đặc thù.

Do đó nên chăng chúng ta xem xét thay bằng loại xe buýt nhỏ hơn loại hiện có và tiến đến xây dựng một hỗn hợp các loại hình xe buýt to nhỏ khác nhau cho từng tuyến đường? Việc này sẽ rất phù hợp cho các đường có nhu cầu thấp hoặc xe buýt hay bị trống. Nó cũng phù hợp với định hướng nâng cao hiệu quả vận chuyển của ban ngành hiện nay.

