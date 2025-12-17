Không đeo kính cận thường xuyên có hại mắt?

Tôi bị cận ba độ ở hai mắt nhưng thường chỉ đeo kính khi lái xe, làm việc thì có ảnh hưởng xấu đến mắt không? (Phi Ngọc, 30 tuổi, Đồng Tháp)

Trả lời:

Cận thị thường do trục nhãn cầu dài hơn bình thường hay giác mạc quá cong khiến ánh sáng hội tụ phía trước võng mạc thay vì ngay trên võng mạc. Kính cận giúp ánh sáng hội tụ đúng vị trí, bù lại sai lệch tiêu cự của mắt, hỗ trợ mắt thấy rõ như người bình thường.

Người bị cận thị nhưng không đeo kính thường xuyên, nhất là cận thị nặng, gây ra nhiều tác hại. Khi không có kính, mắt cận thị phải căng cơ liên tục để nhìn rõ vật ở xa, lâu dài dẫn đến mỏi mắt, nhức đầu, căng cơ cổ và vai. Mắt điều tiết quá mức cũng ảnh hưởng đến khả năng tập trung và hiệu suất làm việc. Khi ấy độ cận cũng tăng lên, phát sinh các vấn đề khác như loạn thị hoặc thoái hóa điểm vàng sớm.

Bác sĩ Tùng khám mắt cho một phụ nữ. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Đeo kính cận đúng độ là cách đơn giản, an toàn và hiệu quả nhất để bảo vệ mắt. Độ tuổi của bạn là giai đoạn độ cận gần như đã ổn định, trừ trường hợp cận thị bệnh lý, nhưng vẫn cần đeo kính khi ra ngoài hoặc làm việc, nhất là xem máy tính, điện thoại hay các hoạt động cần tập trung mắt nhiều.

Để bảo vệ sức khỏe mắt, bạn cũng nên giữ khoảng cách hợp lý giữa mắt với màn hình (50-65 cm), sau mỗi 20 phút nhìn màn hình thì nhìn vật xa 6 m trong 20 giây, tăng cường thực phẩm giàu vitamin A, C và omega 3... Bạn cần kiểm tra mắt định kỳ để kiểm soát độ cận, tránh trường hợp dùng kính sai độ gây căng thẳng cho mắt và giảm thị lực.

ThS.BS Phạm Huy Vũ Tùng

Phó khoa Mắt, Trung tâm Mắt Công nghệ cao

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM