Khối u bã đậu giữa hai tinh hoàn

TP HCMÔng Hải, 75 tuổi, có khối u bã đậu ở giữa hai tinh hoàn, được bác sĩ phẫu thuật cắt bỏ.

Ông Hải phát hiện khối u từ 6 năm trước, không đau. Đầu tháng 10, ông khám tại một bệnh viện, bác sĩ nghi ngờ là tinh hoàn thứ ba.

Bác sĩ Đoàn Ngọc Thiện, khoa Nam học, Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, xác định khối u nằm ở vị trí giữa hai tinh hoàn của người bệnh, kích thước khoảng 3x3 cm, gần bằng mỗi bên tinh hoàn. U mềm, không gây đau, không có các dấu hiệu chỉ điểm ung thư. Bác sĩ nghi ngờ đây là u bã đậu - tình trạng đường ống nang lông bị tắc khiến bã nhờn không thể bài tiết ra ngoài mà tích tụ hình thành u.

U bã đậu lành tính nhưng tăng kích thước có thể gây mất thẩm mỹ, ảnh hưởng đến tâm lý, giảm chất lượng sống của người bệnh. Sau 45 phút, bác sĩ Thiện cùng êkíp phẫu thuật cắt trọn khối u có màng bao bọc, bên trong là chất nhờn đặc mềm màu vàng đục, có cặn như chất bã.

Bác sĩ Thiện (giữa) cùng êkíp phẫu thuật cắt khối u bã đậu cho người bệnh. Ảnh: Phương Trinh

Kết quả giải phẫu bệnh xác định là u bã đậu. Ông Hải hồi phục tốt, xuất viện vào hôm sau, được bác sĩ hướng dẫn chăm sóc và vệ sinh đúng cách tránh nguy cơ nhiễm khuẩn.

Theo bác sĩ Thiện, u bã đậu hay còn gọi là u nang bã đậu hoặc nang bã đậu là tình trạng khá phổ biến, có thể gặp ở 20% người trưởng thành, nhất là những người da dầu. U bã đậu có thể xuất hiện ở mọi nơi trên cơ thể, thường là các vùng da tiết nhiều mồ hôi và chất bã như lưng, nách, ngực, phía trước hoặc sau vành tai, mông..., ít gặp hơn ở vùng kín. Một số trường hợp lầm tưởng là mụn bọc nên tự ý dùng tay rạch, nặn lấy nhân bên trong dẫn đến tăng nguy cơ tái phát và nhiễm trùng. U có kích thước nhỏ thường không gây đau, song nếu u to viêm nhiễm có nguy cơ gây hoại tử, hình thành các vết loét, mưng mủ.

Bác sĩ Thiện khuyến cáo nam giới thường xuyên tự kiểm tra vùng kín hoặc khám sức khỏe định kỳ cơ quan sinh dục. Khi thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường ở vùng kín như có khối u, đau tức, sưng tấy..., hãy đến bệnh viện để được khám, chẩn đoán chính xác.

Hoài Thương

*Tên người bệnh đã được thay đổi