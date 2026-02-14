Khói nhang ảnh hưởng đến người bệnh ung thư thế nào

Khói nhang chứa CO, bụi mịn và nhiều khí độc, có thể gây hại sức khỏe nếu tiếp xúc nhiều, nhất là với người bệnh ung thư có hệ miễn dịch suy giảm.

Thắp nhang (hương) là một trong những nghi thức truyền thống vào mỗi dịp lễ, Tết của người Việt. Tuy nhiên, hít nhiều khói nhang ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, nhất là với người mắc các bệnh đường hô hấp, tim mạch, ung thư...

BS.CKI Lê Ngọc Vinh, khoa Ngoại Ung bướu, Trung tâm Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết nhang thường được làm từ vỏ, rễ, nhựa, hoa và dầu của những cây có mùi thơm. Tuy nhiên, hiện nay một số loại được tẩm thêm các hóa chất để tạo hương thơm, tăng khả năng đốt cháy... Khi đốt, các nguyên liệu này có thể giải phóng những chất có hại như benzen, formaldehyde và hydrocarbon thơm đa vòng - nhóm chất có liên quan nguy cơ ung thư.

"Nhang đốt cháy có thể tạo ra khói chứa bụi mịn và một số khí, hợp chất hữu cơ có hại, tương tự các thành phần tìm thấy trong khói thuốc lá hay khí thải", bác sĩ Vinh nói. Hít quá nhiều dễ gây đau đầu, chóng mặt, nếu khói đi sâu vào phế nang phổi dễ kích hoạt viêm. Nhang tẩm hương liệu nhân tạo khi cháy sẽ sinh ra các hợp chất độc hại hơn nhiều so với nhang thảo mộc tự nhiên.

Bác sĩ Vinh tư vấn cho người bệnh. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Cơ thể người bệnh ung thư nhạy cảm, hệ miễn dịch yếu, dễ bị kích ứng đường hô hấp, tăng tiết đờm, nhớt, nguy cơ viêm phổi. Bên cạnh đó, người ung thư dễ bị thiếu máu do tác dụng phụ của hóa trị. Khi hít phải khí CO trong khói nhang, khả năng vận chuyển oxy của hồng cầu đến các tế bào giảm, dẫn đến mệt mỏi.

Bác sĩ Vinh khuyến cáo gia đình có người bệnh ung thư nên hạn chế đốt nhang trong không gian kín. Nên chọn loại nhang ngắn, có nguồn gốc tự nhiên (trầm hương, quế, bài, đàn hương...), ít khói, mùi nhẹ, không tẩm hóa chất cuốn tàn. Hạn chế đốt suốt ngày đêm, nên mở cửa, bật quạt cho thông thoáng.

Bảo Trâm