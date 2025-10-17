Khó có con do hẹp bao quy đầu

TP HCMTP HCM - Anh Hưng, 25 tuổi, bị viêm xơ teo quy đầu cản trở xuất tinh nên khó có con tự nhiên, phải phẫu thuật.

ThS.BS.CKII Dương Quang Huy, Trưởng đơn vị Nam học, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh - Quận 8, cho biết tình trạng bệnh nhân là kết quả của quá trình viêm nhiễm, chấn thương lặp đi lặp lại dẫn đến mô da bị xơ hóa, mất tính đàn hồi. Tình trạng này không gây vô sinh nhưng khiến tinh trùng không thể thoát ra ngoài khi quan hệ, đồng thời ứ đọng gây viêm nhiễm mạn tính và sẹo xơ hóa, nguy cơ phát triển ung thư biểu mô tế bào vảy dương vật.

Các phương pháp điều trị bảo tồn như kem bôi steroid hay tiểu phẫu đơn giản không hiệu quả nên bác sĩ chỉ định anh Hưng phẫu thuật cắt bao quy đầu, loại bỏ các mô sẹo chai cứng. Nếu phát hiện các nốt sang thương bất thường, bác sĩ tiến hành sinh thiết kiểm tra mô bệnh học.

Sau mổ, người bệnh xuất viện trong ngày, kết quả chẩn đoán viêm xơ teo quy đầu. Khi lành thương, anh Hưng có thể quan hệ bình thường, xuất tinh thuận lợi và có con tự nhiên.

Bác sĩ Huy (giữa) phẫu thuật điều trị hẹp bao quy đầu cho anh Hưng. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh - Quận 8

Hẹp bao quy đầu có thể ảnh hưởng đến nam giới ở mọi lứa tuổi do bẩm sinh hoặc viêm nhiễm, chấn thương, bệnh tiểu đường, vệ sinh kém... Các triệu chứng thường là khó khăn khi vệ sinh, đau khi quan hệ, cương cứng, thường xuyên bị viêm nhiễm tái phát, nứt hoặc chảy máu bao quy đầu. Nếu không được điều trị, tình trạng có thể dẫn đến các biến chứng như viêm nhiễm mạn tính, dễ mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục, ung thư dương vật hay thắt nghẹt bao quy đầu - một tình trạng cấp cứu y tế.

Tùy mức độ hẹp và các triệu chứng, bệnh có thể thể điều trị bằng kem bôi steroid, kéo căng bao quy đầu theo hướng dẫn, tiểu phẫu... Trường hợp nặng cần phẫu thuật để giải quyết dứt điểm tình trạng hẹp, giúp dễ dàng vệ sinh, giảm viêm nhiễm, cải thiện chất lượng đời sống tình dục và giảm nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm.

Bác sĩ Huy khuyến cáo để phòng bệnh, nam giới cần vệ sinh vùng kín đúng cách bằng nước ấm hàng ngày, tránh sử dụng xà phòng, dung dịch vệ sinh chứa các chất hóa học có thể gây kích ứng. Nếu nghi ngờ bị hẹp bao quy đầu, cần đi khám bác sĩ để được chẩn đoán chính xác và điều trị phù hợp.

Đình Lâm

*Tên người bệnh đã được thay đổi