Khi nào trẻ cần tránh ăn trứng gà?

Trẻ dưới 6 tháng tuổi, đang bị rối loạn tiêu hóa, dị ứng với trứng gà không nên ăn thực phẩm này.

Thạc sĩ, bác sĩ Hoàng Thị Hằng, khoa Dinh dưỡng tiết chế, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết trứng chứa đạm có giá trị sinh học cao, tương đương với đạm trong sữa. Trứng còn cung cấp các vitamin như A, D, E, vitamin nhóm B, sắt, kẽm, selen..., giàu choline và omega 3 giúp phát triển não bộ. Dù đây là thực phẩm lành mạnh nhưng trứng có khả năng gây dị ứng và một số nguy cơ liên quan đến hệ tiêu hóa của trẻ. Dưới đây là một số trường hợp nên tránh hoặc hạn chế ăn trứng gà.

Trẻ dưới 6 tháng tuổi có hệ tiêu hóa và miễn dịch còn non yếu, chưa sẵn sàng ăn các thức ăn bổ sung, dễ gây rối loạn tiêu hóa, dị ứng. Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), trong 6 tháng đầu đời, bé chỉ nên bú sữa mẹ hoàn toàn.

Trẻ dị ứng có biểu hiện nổi mày đay, phát ban, ngứa da, sưng môi, mí mắt, buồn nôn, nôn, tiêu chảy, thở khò khè sau ăn trứng. Trẻ dưới một tuổi chỉ nên ăn lòng đỏ, vì trong lòng trắng trứng có chứa protein như ovomucoid, ovalbumin là những tác nhân gây phản ứng dị ứng.

Trẻ đang bị rối loạn tiêu hóa, đầy bụng, nôn trớ tránh ăn nhiều trứng vì có thể khiến rối loạn tiêu hóa kéo dài. Phụ huynh nên đợi khi bé ổn định rồi mới cho ăn lại với số lượng tăng dần theo khả năng tiêu hóa của trẻ.

Trẻ mắc bệnh gan, thận, dị ứng thực phẩm... nên hạn chế ăn trứng. Ảnh: Bùi Thủy

Trẻ mắc bệnh gan, thận mạn tính nên hạn chế ăn trứng, đặc biệt là lòng đỏ do chứa nhiều phốt pho, tiền chất trimethylamine N-oxide, choline không có lợi cho bệnh thận mạn tính. Hàm lượng cholesterol trong lòng đỏ trứng cao, nếu tiêu thụ quá nhiều có thể làm tăng gánh nặng cho gan.

Trẻ bị rối loạn chuyển hóa lipid chỉ nên ăn 1-2 quả mỗi tuần. Trứng là thực phẩm có hàm lượng cholesterol cao (có khoảng 200 mg cholesterol trong quả trứng gà).

Bác sĩ Hằng khuyên cha mẹ nên cho con ăn uống khoa học, bé 6-7 tháng, chỉ nên ăn 1/2 lòng đỏ trứng gà mỗi bữa, ăn 2-3 lần một tuần nếu không có dấu hiệu dị ứng. Trẻ 8-12 tháng có thể ăn một lòng đỏ và ăn 3-4 bữa trứng một tuần. Trẻ 1-2 tuổi có thể ăn 3-4 quả trứng một tuần bao gồm cả lòng trắng cả lòng trắng. Trẻ từ 2 tuổi trở lên có thể ăn 5-7 quả trứng mỗi tuần. Phụ huynh cần chế biến trứng chín kỹ, tránh ăn sống vì có nguy cơ nhiễm khuẩn Salmonella, gây tiêu chảy, đau bụng. Hạn chế chiên rán quá nhiều dầu mỡ khiến trẻ khó tiêu.

Trẻ nên ăn trứng với rau củ, tinh bột hoặc ngũ cốc để cung cấp đầy đủ chất xơ, vitamin, hấp thu dinh dưỡng tốt. Kết hợp ăn trứng với các thực phẩm cung cấp chất đạm khác như thịt, cá, sữa để đảm bảo đa dạng thực phẩm, đáp ứng nhu cầu đang phát triển của trẻ.

Trong lần đầu cho trẻ ăn trứng, phụ huynh nên cho trẻ ăn ít, tăng dần, có thể bắt đầu với 1/4 lòng đỏ, quan sát phản ứng dị ứng của trẻ ít nhất 2-3 ngày. Nếu bé có biểu hiện bất thường về da, tiêu hóa, hô hấp sau ăn, cần ngừng ngay và đưa trẻ đến bác sĩ khám.

Trịnh Mai