Khi nào sốt là triệu chứng của ung thư?

Một số loại ung thư gây sốt như bệnh bạch cầu, ung thư hạch, kèm theo một số triệu chứng khác như mệt mỏi nhiều, sưng hạch bạch huyết, sụt cân.

Sự gia tăng nhiệt độ thường là phản ứng của cơ thể đối với nhiễm trùng do virus hoặc vi khuẩn. Song, cũng có những trường hợp sốt không rõ nguyên nhân (Fever of unknown origin - FUO), có hơn 200 chẩn đoán có thể liên quan đến tình trạng này. Theo Verywell Health, khoảng 50% trường hợp, nguyên nhân gây sốt không rõ ràng. 20-30% trường hợp "sốt không rõ nguyên nhân" có thể do bệnh bạch cầu, ung thư hạch hoặc ung thư đại trực tràng.

"Sốt không rõ nguyên nhân" với các biểu hiện như nhiệt độ cơ thể từ 38,5 độ C; kéo dài ít nhất ba tuần, sốt liên tục hoặc nhiều đợt; không có nguyên nhân cụ thể sau khi khám sức khỏe và thực hiện nhiều xét nghiệm. Tình trạng này thường kéo dài, thường loại trừ bệnh cúm, cảm lạnh thông thường hoặc nhiều nguyên nhân khác có thể khỏi sốt trong vòng ba tuần.

Sốt liên quan đến ung thư thường có thể sốt nhẹ hoặc cao, dai dẳng. Đây có thể là một trong những triệu chứng của ung thư hạch gồm Hodgkin và không Hodgkin, bệnh bạch cầu (nhất là bệnh bạch cầu dòng tủy cấp tính và bệnh bạch cầu lymphocytic mạn tính), ung thư tế bào thận, ung thư biểu mô tế bào gan, ung thư buồng trứng, ung thư đại trực tràng... Ngoài sốt, các triệu chứng khác có thể đi kèm như mệt mỏi, sưng hạch bạch huyết, chảy máu cam thường xuyên, bầm tím, đau nhức cơ thể, đổ mồ hôi ban đêm, sụt cân.

Hai loại ung thư máu là bệnh bạch cầu và ung thư hạch gây ra sốt như một dấu hiệu sớm. Bệnh bạch cầu là loại ung thư ở các mô tạo ra các tế bào máu, làm giảm số lượng bạch cầu trong cơ thể. Với ít tế bào bạch cầu hơn, hệ thống miễn dịch bị suy yếu, có thể gây ra tình trạng nhiễm trùng và sốt. Trong một số trường hợp, các tế bào ung thư có thể phát tín hiệu cho cơ thể tăng nhiệt độ. Sốt thường không phải là triệu chứng riêng lẻ của căn bệnh này.

Nhiệt độ cơ thể trên 38,5 độ C và diễn ra trong nhiều người thì nên đi khám. Ảnh: Freepik

Ung thư hạch là một bệnh ung thư của hệ thống bạch huyết (một phần của hệ thống miễn dịch). Người bị ung thư hạch Hodgkin có thể bị sốt, giảm cân không chủ ý, đổ mồ hôi đêm, sưng hạch bạch huyết, chán ăn, mệt mỏi và khó thở. Những triệu chứng này cho thấy bệnh đang phát triển nhanh hơn.

Ung thư thận là loại ung thư hình thành trong các ống rất nhỏ của thận nơi máu được lọc và loại bỏ các chất thải. Theo nghiên cứu của Bệnh viện St Bartholomew (Anh), khoảng 20% bệnh nhân ung thư thận bị sốt là do căn bệnh này. Một số triệu chứng khác như máu trong nước tiểu, đau thắt lưng, mệt mỏi, thiếu máu, giảm cân không chủ ý.

Bên cạnh ung thư, nhiều loại nhiễm trùng có thể dẫn đến "sốt không rõ nguyên nhân". Thông thường buồn nôn, mệt mỏi và các triệu chứng khác phát sinh cùng với sốt. Các tình trạng như nhiễm trùng tai, nhiễm trùng đường tiết niệu, viêm dạ dày ruột, viêm phổi. Đôi khi một số loại thuốc như kháng sinh, thuốc dùng để ngăn ngừa co giật cũng có thể khiến người bệnh sốt. Sốt do thuốc phổ biến hơn nếu người bệnh đã dùng trong nhiều năm và ít xảy ra hơn khi sử dụng một loại thuốc mới. Trong hầu hết các trường hợp, tình trạng này sẽ hết trong vòng 72 giờ nếu bạn ngưng thuốc.

Người bệnh nên theo dõi nhiệt độ thường xuyên. Ngay cả khi đã dùng thuốc hạ sốt không kê đơn như acetaminophen hoặc ibuprofen để hạ sốt, bạn vẫn cần đến bác sĩ để thăm khám. Vì nhiều tình trạng có thể gây sốt không rõ nguyên nhân, người bệnh nên lưu ý các yếu tố như sốt diễn ra trong bao lâu, thời gian xuất hiện, có thường xuyên không, các triệu chứng khác đi kèm, các loại thuốc đang dùng...

Sốt do ung thư thường sẽ chấm dứt khi bệnh ung thư được điều trị. Tuy nhiên, việc điều trị cũng có thể gây tình trạng này nên người bệnh nên thông báo với bác sĩ.

