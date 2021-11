Khi nào ngủ ngáy nguy hiểm

Ngáy là dấu hiệu khá thường gặp, xảy ra khi không khí đi qua vùng bị hẹp ở đường hô hấp trên, làm cho niêm mạc bị rung và phát ra tiếng ngáy. Vùng hẹp có thể ở họng, miệng hoặc mũi. Điều đáng lưu tâm là ngoài ngủ ngáy, bệnh nhân có thể sẽ có kèm theo những cơn ngừng thở khi ngủ làm oxy cung cấp cho cơ thể bị giảm so với thông thường, kéo theo nhiều hệ lụy cho người bệnh.

Có rất nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng ngủ ngáy. Có thể do tình trạng thừa cân làm mô mỡ vùng họng dày làm hẹp đường thở, do lưỡi dày, amidan quá phát, giảm trương lực các cơ vùng họng, lưỡi gà dài, các nguyên nhân gây hẹp vùng mũi (viêm mũi xoang, polyp mũi, dị hình vách ngăn, dị hình cuốn mũi...). Dùng chất kích thích như bia rượu làm giảm trương lực cơ vùng họng miệng nói riêng hoặc có thể do bản thân người bệnh có các dị hình làm hẹp đường hô hấp trên cũng khiến ngủ ngáy.

Ngủ ngáy làm tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh lý, gây phiền toái trong cuộc sống. Ảnh: Freepik

Điều trị ngủ ngáy, ngừng thở khi ngủ cần phải tìm đúng nguyên nhân mới đem lại hiệu quả điều trị. Trường hợp của anh đã đo đa ký hô hấp và đeo máy thở khi ngủ là một trong các phương pháp để điều trị cho bệnh nhân ngủ ngáy - ngừng thở khi ngủ.

Với cân nặng 85 kg, nếu lấy khối lượng (tính theo kg) chia cho bình phương chiều cao của anh (tính theo mét), chúng ta sẽ được chỉ số BMI. Nếu BMI ≥ 25 kg/m2 được đánh giá là thừa cân, anh cần có chế độ giảm cân đi kèm với các phương pháp điều trị đã có.

Viêm amidan mạn tính có thể cũng là lý do gây ra ngủ ngáy. Nếu amidan quá phát làm hẹp đường thở, chỉ định phẫu thuật có thể được đặt ra trong quá trình điều trị.

Tóm lại, để đánh giá anh bị ngủ ngáy có phải do thừa cân, viêm amidan hay còn do các nguyên nhân khác vùng mũi, vùng họng, miệng và có cần cắt amidan, anh nên khám nội soi tai mũi họng để bác sĩ tư vấn cụ thể hơn.