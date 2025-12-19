Khi nào cần khám chóng mặt?

Mẹ tôi hay chóng mặt, nhất là khi thay đổi tư thế, có cần đi khám để điều trị không? (Trần Linh, 35 tuổi, Cần Thơ)

Trả lời:

Chóng mặt khi thay đổi tư thế có thể do chóng mặt tư thế kịch phát lành tính (BPPV), rối loạn tiền đình ngoại biên, hạ huyết áp, thiếu máu não... Chóng mặt cũng có thể là triệu chứng của khối u não, động kinh, xơ cứng rải rác, đột quỵ tiểu não... Chóng mặt dễ nhầm lẫn với triệu chứng choáng váng do mất nước, hạ đường huyết, thiếu máu hoặc các yếu tố tâm lý như stress, lo âu.

Các triệu chứng thường đi kèm với chóng mặt khi thay đổi tư thế bao gồm cảm giác quay cuồng, mất thăng bằng, hoa mắt, choáng váng, buồn nôn, nôn ói. Người bệnh có thể bị đổ mồ hôi lạnh, mệt lả, tim đập nhanh, mất khả năng tập trung. Trường hợp thiếu máu não hoặc bệnh Meniere, có thể xuất hiện thêm triệu chứng ù tai, giảm thính lực, nhức đầu.

Khi cảm thấy bị chóng mặt lúc thay đổi tư thế, mẹ bạn nên ngồi xuống hoặc nằm nghỉ ở vị trí an toàn để hạn chế nguy cơ ngã. Hít thở sâu, đều đặn, giữ yên đầu, nhắm mắt lại nếu cần thiết để giảm cảm giác quay cuồng. Không nên đứng dậy hoặc di chuyển đầu đột ngột. Nếu buộc phải đứng lên, hãy thực hiện từng bước chậm rãi. Đồng thời, uống đủ nước và nghỉ ngơi tại chỗ, có thể nằm nghiêng sang một bên trong tư thế thoải mái nhất, không lái xe để đảm bảo an toàn. Nếu cơn chóng mặt kèm theo buồn nôn, người bệnh có thể dùng thuốc chống nôn được bác sĩ kê đơn, không tự ý dùng thuốc kéo dài.

Nếu chóng mặt tái phát nhiều lần, xuất hiện đột ngột, dữ dội hoặc kéo dài không rõ nguyên nhân kèm nôn ói, mất thăng bằng, giảm thính lực, mẹ bạn nên đi khám tai mũi họng để được đánh giá, chẩn đoán chính xác. Bác sĩ Tai Mũi Họng sẽ thực hiện nghiệm pháp và thủ thuật tái định vị sỏi tai, triệu chứng giảm sau 1-2 lần tập.

Điều dưỡng kiểm tra cho người bị chóng mặt bằng hệ thống đo chức năng tiền đình Interacoustics. Ảnh minh họa: Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7

Hiện, hệ thống đo chức năng tiền đình Interacoustics kết hợp công nghệ ảnh động nhãn đồ (VNG) ứng dụng AI với 18 phương pháp đo được lập trình sẵn, giúp chẩn đoán chính xác nguyên nhân gây chóng mặt, phân loại, đánh giá mức độ bệnh trong một lần kiểm tra. Công nghệ cũng hỗ trợ bác sĩ đánh giá sơ bộ và loại trừ một số nguyên nhân khác như u dây thần kinh số 8, nhồi máu não, tắc mạch máu não.

ThS.BS.CKI Trương Tấn Phát

Trưởng Đơn vị Tai Mũi Họng

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7