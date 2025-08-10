Khi nào cần cắt buồng trứng để chữa ung thư vú?

Mẹ tôi vừa phát hiện ung thư vú, trước đây dì tôi điều trị ung thư phải cắt buồng trứng. Mẹ tôi có cần làm vậy để chữa bệnh không? (Ngọc Loan, Long An)

Trả lời:

Ung thư vú là tình trạng tế bào ở tuyến vú phát triển bất thường, ác tính. Tùy vào kết quả siêu âm, nhũ ảnh, MRI, giải phẫu bệnh và tính chất sinh học của khối u, bác sĩ lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp. Tế bào ung thư vú có thụ thể nội tiết dương tính sẽ phát triển nhanh khi có estrogen gắn vào. Trong khi đó, hormone estrogen ở phụ nữ chủ yếu được sản sinh ở buồng trứng.

Phẫu thuật và dùng thuốc là các cách ức chế buồng trứng phổ biến trong điều trị ung thư vú thể nội tiết. Nếu người bệnh dùng thuốc, sau khi ngừng thuốc, chức năng buồng trứng có thể hồi phục. Phẫu thuật kết hợp cắt bỏ tuyến vú và buồng trứng giúp người bệnh ức chế chức năng buồng trứng vĩnh viễn, không còn sản xuất hormone estrogen, ngăn ngừa ung thư vú bên còn lại. Tuy nhiên, ức chế buồng trứng có thể khiến người bệnh mệt, bốc hỏa, loãng xương, giảm ham muốn tình dục, da khô ráp...

Bác sĩ khoa Ngoại Vú - Đầu Mặt Cổ phẫu thuật cho người bệnh. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ quyết định cắt buồng trứng để điều trị ung thư vú có thụ thể nội tiết dương tính dựa vào các yếu tố như độ tuổi, giai đoạn bệnh, mức độ ác tính của khối u và nguyện vọng của người bệnh. Phương pháp này thường dùng cho phụ nữ đang tiền mãn kinh bị ung thư vú thể nội tiết giai đoạn tiến triển.

Mẹ bạn cần đến bệnh viện có chuyên khoa Ngoại vú - Đầu Mặt Cổ hoặc Ung bướu để bác sĩ kiểm tra, xác định loại ung thư vú. Từ tình trạng sức khỏe, nguyện vọng của người bệnh, bác sĩ tư vấn phương pháp điều trị phù hợp.

BS.CKI Đỗ Anh Tuấn

Khoa Ngoại Vú - Đầu Mặt Cổ

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM