Khi nào cần cắt amidan?

Con tôi viêm amidan tái phát thường xuyên, ngủ ngáy. Khi nào cần phẫu thuật cắt amidan, cắt xong có tái phát viêm? (Viêng Ngô, 45 tuổi, Cần Thơ)

Trả lời:

Amidan là tổ chức bạch huyết lớn nằm ở hai bên họng miệng, có chức năng miễn dịch, chống lại các tác nhân gây bệnh xâm nhập vào cơ thể qua mũi và miệng. Bộ phận này cũng là nơi đầu tiên tiếp xúc vi khuẩn, virus nên dễ suy yếu, sưng viêm. Triệu chứng viêm amidan gồm đau họng, amidan sưng đỏ, sưng hạch cổ, nuốt đau, đau họng lan lên tai, sốt, hôi miệng, thay đổi giọng nói...

Amidan chỉ thực hiện tốt chức năng miễn dịch khi khỏe mạnh. Amidan bị viêm nhiễm thường xuyên khiến chức năng không còn đảm bảo. Bác sĩ thường chỉ định cắt amidan nếu viêm amidan cấp tính tái đi tái lại nhiều lần như ít nhất 7 lần trong một năm; ít nhất 5 lần mỗi năm, trong hai năm liên tục; ít nhất 3 ba lần mỗi năm, trong 3 năm liên tục.

Bác sĩ Tường đang phẫu thuật cắt amidan cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Người bị amidan quá phát độ 3, 4 làm hạn chế đường thở, gây ngủ ngáy, ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn; từng có tiền sử viêm amidan gây biến chứng áp xe quanh amidan... cũng được chỉ định cắt amidan. Tuy nhiên, ở trẻ em, chỉ định phẫu thuật còn dựa vào tình trạng thể chất, cân nhắc giữa lợi ích và bất lợi khi cắt hoặc giữ amidan nhằm mang lại sự phát triển tối ưu cho trẻ.

Không có quy định về độ tuổi trẻ được cắt amidan. Trẻ từ ba tuổi có thể cắt amidan nếu tình trạng viêm quá nặng, đảm bảo đủ điều kiện về cân nặng, sức khỏe, ý thức. Ngược lại, trẻ 9-10 tuổi nhưng sức khỏe không ổn định, có bệnh lý đi kèm ảnh hưởng phẫu thuật, bác sĩ cũng không chỉ định phẫu thuật. Bạn nên đưa con đi khám để bác sĩ đánh giá tình trạng, chẩn đoán và chỉ định phù hợp.

Sau cắt amidan, người bệnh không tái phát viêm amidan nhưng vẫn có thể viêm họng, viêm VA (ở trẻ em). Vì vậy, sau thủ thuật này, bạn vẫn cần chăm sóc kỹ cho con như súc nước muối sinh lý hàng ngày, giữ ấm cổ họng, tránh nơi khói bụi, đeo khẩu trang khi ra ngoài...

Hiện nay, ứng dụng công nghệ Plasma, dao Coblator thế hệ mới với nhiệt độ thấp 60-70 độ C, phẫu thuật cắt amidan được thực hiện nhẹ nhàng, nhanh chóng trong 30 phút, loại bỏ triệt để ổ viêm, cầm máu tại chỗ, không làm tổn thương các mô xung quanh. Người bệnh có thể nói chuyện, ăn uống sau 3 giờ, nên uống đủ nước, tránh đồ cay nóng, tránh la hét nói to.

ThS.BS.CKI Trương Trí Tường

Trung tâm Tai Mũi Họng

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM