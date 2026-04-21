Khám mắt phát hiện tắc động mạch chân

TP HCMBà Quế, 80 tuổi, khám mắt để phẫu thuật đục thủy tinh thể, bác sĩ phát hiện tắc động mạch chi dưới.

Ba tháng trước khi nhập viện, bà Quế thỉnh thoảng đau nhức chân, nghĩ bệnh xương khớp tuổi già nên xoa bóp bằng dầu nóng. Mới đây, bà đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM phẫu thuật đục thủy tinh thể. Khi siêu âm tim kiểm tra trước mổ, TS.BS Trần Vũ Minh Thư, Trưởng khoa Nội tim mạch 2, Trung tâm Tim mạch, cho biết người bệnh có dấu hiệu suy tim, bệnh cơ tim phì đại. Bàn chân trái người bệnh có vết loét 2x2 cm, thâm đen do tắc hẹp mạch máu ngoại biên gây thiếu máu chi, khiến mô hoại tử và khó lành.

Êkíp can thiệp nong bóng tái thông động mạch chân cho người bệnh phòng nguy cơ hoại tử phải đoạn chi. Khi bàn chân được tái tưới máu, chân bà Quế ấm dần, hồng hào. Vết thương ở lòng bàn chân đã khô, tiến triển tốt, bệnh nhân xuất viện 4 ngày sau thủ thuật.

Bác sĩ Long kiểm tra sức khỏe bệnh nhân trước lúc xuất viện. Ảnh: Hạ Vũ

Bệnh động mạch chi dưới xảy ra khi các động mạch bị hẹp hoặc tắc do mảng xơ vữa, làm giảm lượng máu nuôi chân. Khi tình trạng kéo dài, mô bị thiếu máu, gây đau và khiến vết thương khó lành, thậm chí hoại tử.

BS.CKI Đỗ Duy Long, khoa Nội tim mạch, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết người mắc bệnh động mạch chi dưới có thể gặp triệu chứng đau bắp chân khi đi bộ (đau cách hồi), giảm khi nghỉ, lạnh chân, tê hoặc yếu chân, chuột rút, đặc biệt về đêm, da chân nhợt, tím hoặc lạnh hơn bên còn lại; vết loét ở bàn chân, ngón chân lâu lành. Ở giai đoạn nặng khi thiếu máu nuôi chân trầm trọng, người bệnh có thể đau ngay cả khi nghỉ hoặc xuất hiện loét, hoại tử chi.

Để phòng ngừa bệnh động mạch chi dưới, bác sĩ Long khuyên mỗi người nên đi bộ ít nhất 30 phút mỗi ngày, không hút thuốc lá, kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ. Những người có nguy cơ cao như mắc bệnh tim mạch do xơ vữa, đái tháo đường, tăng huyết áp, rối loạn lipid máu, người từ 60 tuổi, hút thuốc lá lâu năm nên tầm soát mỗi năm một lần để phát hiện sớm bất thường, can thiệp kịp thời.

Thu Hà

*Tên bệnh nhân đã được thay đổi