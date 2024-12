Khám béo phì, bất ngờ phát hiện hẹp mạch vành

Hà NộiÔng Tuấn, 50 tuổi, khám béo phì bất ngờ phát hiện động mạch vành bị tắc nghẽn đến 90%, không có dấu hiệu cảnh báo.

Ngày 9/12, TS.BS Lê Bá Ngọc, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát cân nặng và Điều trị béo phì, cho biết ông Tuấn nặng 90 kg, béo phì độ một (chỉ số BMI 34,5 kg/m2). Ông hút thuốc lá lâu năm, bị tăng huyết áp mà không biết. Kết quả chụp MSCT (chụp cắt lớp vi tính đa dãy) động mạch vành cho thấy đoạn LAD2 (nhánh động mạch vành xuống trước) bị xơ vữa vôi hóa, hẹp 80-90% lòng mạch. Các đoạn mạch còn lại cũng có dấu hiệu xơ vữa, hẹp 20-30%, bệnh nhân nguy cơ nhồi máu cơ tim nếu không can thiệp kịp thời.

"Từ trước đến nay tôi không có triệu chứng bệnh tim mạch nên bất ngờ khi biết hẹp mạch vành", ông Tuấn cho hay.

ThS.BS Nguyễn Tuấn Long, khoa Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, giải thích béo phì nội tạng làm tăng đề kháng insulin, ức chế sản xuất chất giãn mạch nitric oxide (NO). Điều này làm tăng mức độ viêm hệ thống do các cytokine viêm và adipokine từ mô mỡ. Hệ quả là gây viêm mạn tính, stress oxy hóa tại thành mạch, khiến bệnh mạch vành diễn tiến nhanh chóng. Khi xảy ra biến chứng tim mạch ở người béo phì, tiên lượng thường nặng nề do tổn thương mạch vành lan rộng, phức tạp. Trường hợp ông Tuấn, bác sĩ cho rằng nguyên nhân có thể do lối sống, béo phì.

Bác sĩ Ngọc phân tích chỉ số InBody để đánh giá tình trạng béo phì của bệnh nhân. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ can thiệp mạch vành qua da cho người bệnh bằng phương pháp đặt stent đoạn mạch LAD2 bị hẹp. Để kết quả can thiệp tối ưu, bác sĩ sử dụng kỹ thuật cắt lớp quang học động mạch vành (OCT) giúp đánh giá chính xác tổn thương, đặt stent chính xác.

Bác sĩ Long siêu âm tim đánh giá tình trạng tim mạch của bệnh nhân. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Sau can thiệp mạch vành, ông Tuấn được điều trị giảm cân. Bác sĩ Ngọc khuyến cáo người béo phì nên khám sức khỏe tổng quát định kỳ tại các cơ sở y tế đa khoa uy tín để phát hiện sớm biến chứng. Người bệnh cần duy trì chế độ ăn cân bằng, đủ chất, tăng cường rau xanh, hạn chế đồ ăn nhiều dầu mỡ, đồ uống có đường. Tập thể dục đều đặn giúp duy trì cân nặng hợp lý, phòng ngừa biến chứng tim mạch, tiểu đường.

Tuấn Đạt