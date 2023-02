Khai thông động mạch bị tắc, cứu trái tim thiếu máu nặng

Bệnh nhân bị thiếu máu cơ tim 12 vùng do tắc hoàn toàn một đoạn mạch máu chính nuôi tim trái, mất đường vào nong mạch, nguy cơ đột tử cao.

Ngày 6/2, ThS.BS Võ Anh Minh - Trưởng đơn vị Can thiệp mạch vành, Trung tâm Can thiệp mạch BVĐK Tâm Anh TP HCM cho biết, bệnh nhân Nguyễn Văn Trung (50 tuổi, An Giang) bị tắc hoàn toàn đoạn mạch máu chính nuôi tim trái (gần nhánh động mạch liên thất trước) dẫn đến thiếu máu cơ tim 12 vùng. Đáng lưu ý, hình ảnh chụp mạch vành không thấy đường tiếp cận đoạn mạch bị tắc khiếnquá trình can thiệp rất khó khăn.

Đầu tiên, các bác sĩ sử dụng hệ thống siêu âm trong lòng mạch (IVUS) soi đường đi vào mạch máu tim để tiếp cận đoạn mạch bị tắc. Với đầu dò siêu âm cực nhỏ cho chất lượng hình ảnh rõ nét dẫn đường, dây dẫn từng bước len lỏi vào trong lòng mạch, cẩn trọng tránh chọc thủng mạch máu. Sau khi xác định chính xác vị trí bị tắc, một dây dẫn có đầu khoan chuyên dụng chỉ 1-2,5 mm được đưa vào đục thủng các mảng xơ vữa bị vôi hóa, mở đường đưa bóng nong rộng lòng mạch để đặt stent. Nhờ hệ thống IVUS soi đường nên thao tác của bác sĩ đều chính xác, nhanh chóng, hạn chế lượng cản quang và tia X cho bệnh nhân.

Bệnh nhân được đặt một stent kích thước 4,5x40 mm, áp sát lòng mạch tái thông kịp thời dòng máu nuôi tim, phòng ngừa nguy cơ suy tim, đột tử. Bên cạnh đó, bệnh nhân được can thiệp đường động mạch quay ở cổ tay nên có thể đi lại ngay sau thủ thuật và tháo băng ép sau 2-3 tiếng (thay vì 24 tiếng như can thiệp đường động mạch đùi). Ông xuất viện sau hai ngày thực hiện thủ thuật. Hiện sức khỏe bệnh nhân ổn định và tiếp tục theo dõi định kỳ tại Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh.

Hình ảnh đầu dò siêu âm lòng mạch vành (vị trí mũi tên) soi đường đưa dây dẫn tiếp cận đoạn mạch bị tắc (hình A); và hình ảnh siêu âm đưa dây dẫn xuyên phá mảng xơ vữa qua chỗ tắc (hình B).

Trước đó, ông Trung bị đau ngực khi đi lên cầu thang. Cơn đau kéo dài 3-5 phút và chỉ giảm khi ông đứng lại nghỉ ngơi. Ông được phát hiện bệnh tăng huyết áp một năm trước và hút thuốc lá trung bình một gói mỗi ngày.

Qua đo điện tâm đồ, siêu âm tim doppler, siêu âm tim gắng sức và chụp mạch vành, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh phát hiện ông bị tắc hoàn toàn một đoạn mạch máu chính nuôi tim trái (đoạn mạch liên thất trước). Tình trạng nguy cấp, bệnh nhân có nguy cơ suy tim, tử vong cao nếu không can thiệp kịp thời.

Các bác sĩ Trung tâm Can thiệp mạch, BVĐK Tâm Anh tiến hành nong mạch đặt stent cho bệnh nhân.

Các biểu hiện của bệnh mạch vành đa dạng, có thể diễn ra đột ngột hoặc chậm rãi theo thời gian. Đặc biệt, nhiều triệu chứng giống với đau vùng thượng vị, khó thở, mệt mỏi... Vì vậy, người bệnh khó phát hiện, dễ dẫn đến biến chứng nguy hiểm.

Bác sĩ Minh khuyên, người từ 50 tuổi, hoặc có yếu tố nguy cơ tim mạch như hút thuốc lá, tiền sử gia đình mắc bệnh tim mạch... nên thăm khám sức khỏe định kỳ 2 lần một năm, hoặc ngay khi có dấu hiệu bất thường để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Nguyên Phương

Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh