Kết hợp sóng siêu âm và laser chữa da sạm màu, chảy xệ

TP HCMChị Hà, 39 tuổi, da chảy xệ, sạm màu và lỗ chân lông to, được bác sĩ điều trị bằng công nghệ sóng siêu âm và laser.

Gương mặt chị Hà hơi bầu bĩnh, cơ cắn to, da mặt chùng nhão, nọng cằm, nám mảng lớn ở trán và hai má. Chị định phẫu thuật gọt hàm, căng da mặt nhưng sợ đau và để lại sẹo, nên đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM khám.

BS.CKI Lý Thiên Phúc, chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da, tư vấn liệu trình làm đẹp toàn diện với sóng siêu âm, laser pico và vi kim kết hợp sóng RF (Radio frequency). Các công nghệ thẩm mỹ nội khoa này không xâm lấn hoặc rất ít xâm lấn, hầu như không đau và có thể thực hiện trong cùng một liệu trình, rút ngắn thời gian làm đẹp.

Bác sĩ điều trị da chùng nhão cho bệnh nhân bằng công nghệ HIFU đưa chùm tia siêu âm có nhiệt độ 60-70 độ C vào các vùng da chảy xệ ở má, đường viền hàm, nọng cằm, cổ, có thể sâu đến 4,5 mm. Đầu máy được đi theo chiều từ dưới lên, chéo theo chiều ngược lại của mô chảy xệ. Dưới tác động của sóng và nhiệt, các sợi collagen, elastin co hồi giúp da cùng cơ săn chắc hơn, kích thích tăng sinh, tái cấu trúc, đồng thời lớp mỡ dưới da cũng co gọn, thu nhỏ và giảm thể tích. Một số năng lượng của sóng siêu âm chuyển thành nhiệt sẽ ly giải, phân hủy các tế bào mỡ và được cơ thể đào thải ra ngoài thông qua hệ bài tiết, làm tan mỡ nọng cằm, nâng đỡ vùng chảy xệ.

Sau liệu trình đầu tiên, gương mặt chị Hằng thon gọn hơn, rõ nét đường viền hàm. Các sợi collagen tiếp tục tăng sinh thêm sau 8-12 tuần nên hiệu quả điều trị tiếp tục tăng lên và có thể nhận thấy rõ rệt sau khoảng 2-3 tháng, kéo dài tối đa khoảng 6 tháng.

Bác sĩ nâng cơ, da mặt chảy xệ và xóa nọng cằm bằng HIFU. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Với tình trạng nám chân sâu lâu năm, các đốm nám nâu sậm và khác màu rõ rệt so với các vùng da xung quanh, bác sĩ sử dụng laser pico để phá vỡ các mảng sắc tố melanin dưới da thành các mảnh nhỏ li ti. Sau đó các đại thực bào đào thải melanin ra khỏi cơ thể theo đường tự nhiên. Tuy nhiên, chị Hằng cần lặp lại liệu trình này nhiều lần, cách nhau khoảng hai tuần để loại bỏ hoàn toàn các đốm nám sâu trên mặt. Laser pico còn kích thích sản sinh collagen, giúp da sáng khỏe và đều màu hơn.

Bác sĩ Phúc xác định lỗ chân lông to ở da mặt chị Hằng là do nang lông tuyến bã hoạt động nhiều, làm nang lông to ra và tiết nhiều dầu nhờn. Bác sĩ sử dụng công nghệ tần số vô tuyến điện (RF) kết hợp với kỹ thuật vi kim tác động lên lớp trung bì của da. Đầu máy với nhiều kim siêu nhỏ tạo ra các tổn thương vi điểm trên da, đồng thời phát ra sóng RF tạo ra tác động nhiệt tại các mô ở vùng điều trị. Công nghệ này tạo ra những vi thương tổn trong lớp bì mô liên kết, dẫn đến kích thích lành vết thương, tân tạo mô liên kết đàn hồi, collagen và trẻ hóa da. Từ đó, chất lượng làn da được cải thiện, săn chắc, thu nhỏ lỗ chân lông, điều hòa lượng dầu thừa và làm da mịn màng, khỏe mạnh hơn.

Tình trạng lỗ chân lông to được điều trị bằng vi kim RF. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Theo bác sĩ Phúc, làm đẹp "không dao kéo" công nghệ cao bằng sóng như HIFU, SUPERB, RF hoặc bằng laser CO2, laser pico, Erbium YAG và các công nghệ khác hiện được nhiều người ưa chuộng vì không làm thay đổi cấu trúc cơ thể, ít gây đau, hiệu quả nhanh, không cần nghỉ dưỡng dài ngày. Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM mỗi ngày có khoảng 200 người làm đẹp bằng sóng siêu âm, laser, chiếm 40% so với tổng số người đến làm đẹp và điều trị các bệnh da liễu.

Bác sĩ Phúc khuyên người có nhu cầu làm đẹp nên đến cơ sở y tế có chuyên khoa da liễu - thẩm mỹ da để được tư vấn các liệu trình an toàn, hiệu quả.

Du Nguyên

*Tên người bệnh đã được thay đổi