Kết hợp nhiều phương pháp ức chế ung thư vú

TP HCMBà Hồng, 50 tuổi, ung thư vú giai đoạn 2B, được điều trị đa mô thức gồm hóa trị, phẫu thuật, dùng thuốc nội tiết ngăn bệnh tiến triển.

Sau ba năm bà Hồng điều trị ung thư vú, BS.CKII Trần Thị Thiên Hương, khoa Nội Ung Bướu, Trung Tâm Ung Bướu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, đánh giá tế bào ác tính đã được ức chế, không tiến triển thêm. Trước đó, khi mới phát hiện, u kích thước 2.5 cm ở mức BIRADS 5, hạch 1 cm di động ở nách phải bệnh nhân. Sinh thiết hạch nách và ngực phải cho kết quả ung thư biểu mô tuyến vú xâm nhập loại không đặc biệt, giai đoạn 2B, thể nội tiết.

Bà Hồng đã trải qua hóa trị tiền phẫu 8 chu kỳ, mỗi đợt cách nhau ba tuần, dùng thuốc hỗ trợ kiểm soát các triệu chứng mệt mỏi, chán ăn, tiêu chảy... do thuốc hóa trị gây ra. Giữa các đợt hóa trị, bác sĩ xét nghiệm máu, siêu âm, đánh giá khả năng đáp ứng với thuốc của người bệnh. Kết thúc hóa trị, bà được phẫu thuật cắt tuyến vú phải, tử cung và hai phần phụ (điều trị u xơ tử cung kèm theo và cắt nơi sản xuất nội tiết tố nữ) góp phần nâng cao hiệu quả điều trị nội tiết sau đó.

Bác sĩ Hương khám cho bà Hồng. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Theo bác sĩ Hương, phẫu thuật "3 trong 1" giúp người bệnh không phải trải qua nhiều lần phẫu thuật, tiết kiệm thời gian và chi phí, đồng thời đảm bảo sức khỏe cho liệu trình xạ trị bổ túc thành ngực phải và hệ hạch sau mổ. Cuối cùng người bệnh uống thuốc nội tiết trong 5 năm sau điều trị nhằm ngăn chặn các tế bào ung thư tái phát.

Ung thư vú giai đoạn hai là ung thư vú giai đoạn sớm, tỷ lệ sống sau 5 năm là khoảng 88-93%. Bác sĩ Hương khuyến cáo phụ nữ từ 40 tuổi nên khám sức khỏe và làm xét nghiệm tầm soát ung thư vú ít nhất một lần mỗi năm. Nhóm người có nguy cơ ung thư vú cao như tiền sử gia đình, đột biến gene BRCA... nên khám ở tuổi sớm hơn (trước 40 tuổi). Tự kiểm tra vú tại nhà giúp phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường như khối u tiết dịch, phát ban, hạch nách... từ đó đi khám kịp thời để nâng cao hiệu quả điều trị.

Bảo Trâm

*Tên nhân vật đã được thay đổi