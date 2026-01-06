Kết hợp nhiều phương pháp chữa sẹo môi cho cô gái

TP HCMMai, 27 tuổi, bị thương ở môi gây sẹo xơ hóa, co kéo biến dạng môi, được bác sĩ kết hợp nhiều phương pháp điều trị.

BS.CKI Nguyễn Ngọc Trân, chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, ghi nhận vết sẹo của chị Mai không chỉ nằm ở lớp da bề mặt mà còn có tình trạng xơ hóa mô mềm bên trong - hệ quả thường gặp của các vết thương xuyên sâu. Khác với sẹo nông, dạng tổn thương này dễ bị bỏ sót vì da đã lành, nhưng mô dưới da tiếp tục co rút theo thời gian.

Theo bác sĩ Trân, vùng môi có cấu trúc đặc biệt, mỏng, nhạy cảm, và thực hiện nhiều chức năng. Khi mô sẹo hình thành ở lớp sâu, dù bề mặt nhìn không quá bất thường, người bệnh vẫn có thể gặp tình trạng cứng, méo nhẹ, lệch trục môi hoặc giảm biên độ vận động.

Chị Mai được điều trị sẹo bằng cách tiêm hoạt chất triamcinolone để làm mềm mô xơ hóa và giảm phản ứng viêm tại chỗ. Sau mỗi lần tiêm, vùng môi có thể sưng, đỏ, bầm nhẹ phía trong niêm mạc nhưng giảm dần sau vài ngày. Sau ba lần điều trị, tình trạng co kéo giảm rõ, môi mềm hơn, vận động gần như bình thường nên chị không cần tiêm thêm.

Bác Trân tiêm hoạt chất triamcinolone cho chị Mai. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Để xử lý vùng sẹo lõm và nâng chất lượng mô, bác sĩ kết hợp chiếu thêm laser 6D cùng kỹ thuật tách đáy sẹo mức độ nhẹ. Phương pháp này giúp giải phóng mô xơ bên dưới, kích thích tái tạo collagen, cải thiện cấu trúc và độ đàn hồi, đưa vùng môi trở lại hình thái tự nhiên hơn.

Phần sẹo trên môi của chị Mai đã giảm sưng, cải thiện sau hai lần tiêm triamcinolone (bên phải). Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Trân khuyến cáo quá trình hình thành sẹo thường diễn tiến chậm, âm thầm trong nhiều tháng, khiến cho người bệnh dễ bỏ sót và không đi khám. Không can thiệp đúng hướng, sẹo có thể nặng lên và kéo dài vĩnh viễn khó cải thiện.

Sau chấn thương vùng môi hoặc mặt, nếu xuất hiện cảm giác cứng, căng, méo nhẹ, khó cử động dù vết thương đã lành, người bệnh nên đi khám sớm. Can thiệp đúng thời điểm giúp hạn chế xơ hóa tiến triển, giảm nguy cơ sẹo co rút và cải thiện chức năng cũng như thẩm mỹ lâu dài. Điều trị sẹo cần phối hợp nhiều phương pháp như tiêm thuốc, laser, chăm sóc phục hồi tại chỗ. Trong quá trình điều trị sẹo vùng môi, người bệnh cần kiêng các loại thức ăn nhiều gia vị, rượu bia, đồng thời tuân thủ hướng dẫn chăm sóc và tái khám để hiệu quả phục hồi tối ưu.

Minh Hương

*Tên nhân vật đã được thay đổi