Huyết áp thấp có gây nhồi máu cơ tim không?

Tôi bị huyết áp thấp, trung bình 85-90/60 mmHg, hay hoa mắt, chóng mặt, nhất là khi làm việc quá sức. Tình trạng này có gây nhồi máu cơ tim không? (Minh Hương, Đà Nẵng)

Trả lời:

Huyết áp là lực đẩy của máu lên thành động mạch khi tim bơm máu đi khắp cơ thể, được đo bằng hai chỉ số, huyết áp tâm thu (áp lực khi tim đập) và huyết áp tâm trương (áp lực khi tim nghỉ ngơi giữa các nhịp đập). Tăng huyết áp là yếu tố nguy cơ gây nhồi máu cơ tim, đột quỵ, bệnh tim và vấn đề về thận.

Chỉ số huyết áp bình thường khoảng 120-130/80-90 mmHg. Huyết áp thấp xảy ra khi lực máu tác động lên thành động mạch quá yếu, dưới mức 90/60 mmHg. Ở một số người, tình trạng này không biểu hiện triệu chứng, trong khi những người khác hoa mắt, chóng mặt, ngất xỉu...

Nhồi máu cơ tim xảy ra khi một hoặc nhiều nhánh mạch vành (nguồn cung cấp máu giàu oxy cho tim) bị tắc nghẽn do mảng xơ vữa hoặc cục máu đông. Dòng máu đến một phần của tim bị gián đoạn trong thời gian dài dẫn đến tổn thương hoặc hoại tử cơ tim. Huyết áp thấp không trực tiếp gây nhồi máu cơ tim nhưng lại là nguyên nhân của một loạt vấn đề về tim bao gồm:

Lưu lượng máu đến tim giảm: Huyết áp thấp khiến tim không nhận đủ máu, đặc biệt là những lúc tim cần nhất như khi tập thể dục hoặc căng thẳng. Lưu lượng máu thấp làm giảm oxy đến cơ tim, lâu dài có thể dẫn tới suy giảm chức năng co bóp tim, giảm khả năng gắng sức và suy tim. Trường hợp giảm cấp tính lượng máu tới tim do sốc như sốc mất máu, sốc nhiễm trùng... có thể gây nhồi máu cơ tim type 2 (nhồi máu cơ tim do giảm lượng máu tới nuôi cơ tim, không do mảng xơ vữa tắc nghẽn mạch vành).

Cảnh báo các bệnh lý tiềm ẩn: Huyết áp thấp đôi khi là dấu hiệu cảnh báo các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như rối loạn nhịp tim, suy tim, mất nước, suy thượng thận, suy giáp... Những tình trạng này góp phần làm tim hoạt động kém hiệu quả hơn.

Tương tác với thuốc: Một số loại thuốc như thuốc chẹn alpha, thuốc giãn mạch hoặc lợi tiểu, thường đi kèm tác dụng phụ hạ huyết áp tư thế, nhất là ở người già, có tình trạng mất nước hay uống không đủ nước.

Nếu chỉ số huyết áp thường xuyên ở dưới mức bình thường, bạn nên chú ý có triệu chứng kèm theo như mệt mỏi, chóng mặt kéo dài, ngất xỉu, mất ý thức... hay không. Nếu có, bạn cần đi khám sớm để phòng ngừa biến chứng nghiêm trọng. Song song đó nên ăn uống lành mạnh, tập thể dục đều đặn, kiểm soát các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn và khám sức khỏe tổng quát mỗi năm một lần.

ThS.BS.CKII Huỳnh Thanh Kiều

Trưởng khoa Nội tim mạch 1, Trung tâm Tim mạch

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM