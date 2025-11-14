Hút thuốc lá có gây ung thư thanh quản?

Bố tôi hút thuốc hơn 10 năm mỗi ngày 1-2 điếu, nay thường ho khan, khàn giọng, khó nói. Người hút thuốc lá có nguy cơ ung thư thanh quản không? (Đức Thuận, Đồng Tháp)

Trả lời:

Ung thư thanh quản là các khối u ác tính xuất phát từ biểu mô thanh quản (thượng thanh môn, thanh môn và hạ thanh môn), thường gặp ở người 60-70 tuổi.

Hiện, nguyên nhân gây ung thư thanh quản vẫn chưa được xác định rõ nhưng một số yếu tố làm tăng nguy cơ gồm hút thuốc lá, uống rượu, viêm thanh quản mạn tính, tiếp xúc với khói thuốc lá thụ động trong thời gian dài, lạm dụng rượu, di truyền, thường xuyên tiếp xúc với các hóa chất như asbestos hoặc bụi than. Một số bệnh như trào ngược dạ dày, thoát vị thanh quản, u nhú thanh quản... cũng làm tăng nguy cơ mắc ung thư này.

Thuốc lá chứa nhiều chất độc hại, ảnh hưởng đến các tế bào của thanh quản, có nguy cơ gây đột biến gene, tổn thương thanh quản, tạo điều kiện hình thành ung thư. Nguy cơ mắc bệnh tăng theo số lượng hút mỗi ngày, năm hút thuốc, kiểu hút thuốc là chủ động hay hít khói thuốc thụ động.

Triệu chứng ung thư thanh quản thường gặp như khàn tiếng, gần giống với viêm thanh quản, dễ bị bỏ qua. Người bệnh còn ho khan, khạc đờm, khó chịu ở họng, cảm giác như có dị vật ở họng, khó thở thanh quản rối loạn nuốt. Nếu người bệnh có dấu hiệu bất thường nên đi khám để được bác sĩ kiểm tra, chẩn đoán nguyên nhân và điều trị sớm.

Phát hiện ung thư thanh quản sớm, khi khối u còn nhỏ, khu trú tại dây thanh và chưa xâm lấn ra các mô xung quanh có thể phẫu thuật nội soi qua đường miệng sử dụng laser CO2 với chùm tia sáng năng lượng cao, giúp loại bỏ khối u, bảo tồn chức năng hô hấp, nuốt, nói. Lúc này, người bệnh không cần mở khí quản hay phẫu thuật mổ mở, không phải tái tạo dây thanh. Thời gian nằm viện ngắn, hồi phục nhanh hơn.

Bệnh phát hiện muộn, khối u đã xâm lấn sâu hoặc lan sang sụn giáp, thanh môn đối diện, bác sĩ buộc phải áp dụng phẫu thuật mổ mở, cắt rộng tổn thương và tái tạo thanh quản. Đây là phẫu thuật phức tạp hơn, vừa cắt u vừa bảo tồn thanh quản, thời gian hồi phục dài hơn. Nhiều trường hợp ung thư thanh quản giai đoạn muộn, bác sĩ phải cắt toàn bộ dây thanh.

Nếu xuất hiện triệu chứng khàn tiếng, đau họng, khạc đàm 2-3 tuần không giảm, người bệnh cần đi khám ngay để bác sĩ nội soi, thực hiện, chẩn đoán và điều trị phù hợp. Bỏ thuốc lá, hạn chế rượu bia, tránh tiếp xúc nhiều với hóa chất công nghiệp... góp phần phòng ngừa ung thư thanh quản.

ThS.BS.CKI Trương Tấn Phát

Trưởng Đơn vị Tai Mũi Họng

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7