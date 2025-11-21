Hương Giang: 'Buồn nhưng không tiếc khi trượt Miss Universe'

"Tôi dặn lòng không khóc nhưng khi bước ra sân khấu, nhìn thấy khán giả, những người bạn thân thương ở dưới, tôi không kìm được", Hương Giang nói sau chung kết cuộc thi, sáng 21/11, tại Bangkok, Thái Lan. Việc cô không được gọi tên vào top 30 khiến nhiều khán giả trong nước, quốc tế tiếc nuối.

Nhìn lại 21 ngày tại Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới, Hương Giang nói sẽ lưu giữ kỷ niệm đẹp, trân trọng tình bạn, các mối quan hệ mới. Buồn khi không đạt kết quả tốt nhưng người đẹp không tiếc nuối bởi xem chặng đường vừa qua là trải nghiệm quý giá của cuộc đời.

"Sau này khi lập gia đình, tôi có thể kể với các con rằng tôi từng sải bước trên sân khấu Miss Universe 2025 trong sự cổ vũ của rất nhiều người", cô nói.

Hương Giang chào tạm biệt thí sinh và khán giả sau Miss Universe Hương Giang chào tạm biệt thí sinh, khán giả sau cuộc thi.

Theo Hương Giang, điều cô tự hào nhất về bản thân là chưa từng bao giờ có ý định bỏ cuộc ở Miss Universe dù gặp không ít khó khăn với lịch trình và các hoạt động dày. Mỗi ngày, Hương Giang thường thức dậy sớm để tự làm tóc, trang điểm, chọn trang phục phù hợp với các hoạt động và phần thi thử thách của ban tổ chức.

Màn hô tên của Hương Giang Màn hô tên của Hương Giang tại chung kết. Video: FPT Play

Ở chặng cuối, Hương Giang nói hạnh phúc bởi có bạn bè, đồng nghiệp, gia đình, người yêu và fan đến Thái Lan để cổ vũ. Khi chứng kiến mọi người thức khuya đợi cô ở sảnh khách sạn, thức trắng đêm hay cổ họng khan tiếng, cô càng cảm nhận rõ hơn tình yêu. Trước khi trở về nước, cô muốn mời mọi người đi ăn một bữa để cảm ơn.

Trước đó, ca sĩ Hòa Minzy, Erik, Chi Pu, người mẫu Phạm Tuấn Ngọc, Mai Ngô, Hương Ly, Diệp Lâm Anh, nhà thiết kế Nguyễn Minh Tuấn có mặt tại khán phòng Impact Challenger Hall, nơi diễn ra chung kết Miss Universe, để cổ vũ Hương Giang.

Hương Giang là thí sinh chuyển giới duy nhất tại cuộc thi, đồng thời có lượng fan lớn nhất - với hơn 4,3 triệu người theo dõi trên Instagram. Cô thường thể hiện hình ảnh năng lượng, tự tin giao lưu với truyền thông.

Hương Giang còn gây chú ý khi biến hóa phong cách, thường vào top thí sinh ăn mặc đẹp theo ngày của nhiều chuyên trang đánh giá. Ở vòng thi áo tắm hôm 14/11, người đẹp gặp sự cố nên thiếu tự tin, nhưng lấy lại tinh thần cho vòng phỏng vấn kín sau đó một ngày. Trước chung kết, Hương Giang vào top 3 hạng mục Beyond the Crown (Dự án xã hội ý nghĩa).