Hương Giang: 'Buồn nhưng không tiếc khi trượt Miss Universe'

"Tôi dặn lòng không khóc nhưng khi bước ra sân khấu, nhìn thấy khán giả, những người bạn thân thương ở dưới, tôi không kìm được", Hương Giang nói sau chung kết cuộc thi, sáng 21/11, tại Bangkok, Thái Lan. Việc cô không được gọi tên vào top 30 khiến nhiều khán giả trong nước, quốc tế tiếc nuối.
Nhìn lại 21 ngày tại Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới, Hương Giang nói sẽ lưu giữ kỷ niệm đẹp, trân trọng tình bạn, các mối quan hệ mới. Buồn khi không đạt kết quả tốt nhưng người đẹp không tiếc nuối bởi xem chặng đường vừa qua là trải nghiệm quý giá của cuộc đời.
"Sau này khi lập gia đình, tôi có thể kể với các con rằng tôi từng sải bước trên sân khấu Miss Universe 2025 trong sự cổ vũ của rất nhiều người", cô nói.
Theo Hương Giang, điều cô tự hào nhất về bản thân là chưa từng bao giờ có ý định bỏ cuộc ở Miss Universe dù gặp không ít khó khăn với lịch trình và các hoạt động dày. Mỗi ngày, Hương Giang thường thức dậy sớm để tự làm tóc, trang điểm, chọn trang phục phù hợp với các hoạt động và phần thi thử thách của ban tổ chức.
Ở chặng cuối, Hương Giang nói hạnh phúc bởi có bạn bè, đồng nghiệp, gia đình, người yêu và fan đến Thái Lan để cổ vũ. Khi chứng kiến mọi người thức khuya đợi cô ở sảnh khách sạn, thức trắng đêm hay cổ họng khan tiếng, cô càng cảm nhận rõ hơn tình yêu. Trước khi trở về nước, cô muốn mời mọi người đi ăn một bữa để cảm ơn.
Trước đó, ca sĩ Hòa Minzy, Erik, Chi Pu, người mẫu Phạm Tuấn Ngọc, Mai Ngô, Hương Ly, Diệp Lâm Anh, nhà thiết kế Nguyễn Minh Tuấn có mặt tại khán phòng Impact Challenger Hall, nơi diễn ra chung kết Miss Universe, để cổ vũ Hương Giang.
Hương Giang là thí sinh chuyển giới duy nhất tại cuộc thi, đồng thời có lượng fan lớn nhất - với hơn 4,3 triệu người theo dõi trên Instagram. Cô thường thể hiện hình ảnh năng lượng, tự tin giao lưu với truyền thông.
Hương Giang còn gây chú ý khi biến hóa phong cách, thường vào top thí sinh ăn mặc đẹp theo ngày của nhiều chuyên trang đánh giá. Ở vòng thi áo tắm hôm 14/11, người đẹp gặp sự cố nên thiếu tự tin, nhưng lấy lại tinh thần cho vòng phỏng vấn kín sau đó một ngày. Trước chung kết, Hương Giang vào top 3 hạng mục Beyond the Crown (Dự án xã hội ý nghĩa).
Cô tên đầy đủ Nguyễn Hương Giang, 33 tuổi, quê Hà Nội, được khán giả chú ý khi vào top 4 Vietnam Idol 2012. Năm 2018, người đẹp đăng quang Miss International Queen ở Thái Lan. Nhiều năm qua, cô theo đuổi ca hát, đóng phim, sản xuất các chương trình truyền hình thực tế.
Mùa thi thứ 74 mang chủ đề Beyond the Crown - Không chỉ là vương miện,bắt đầu vào đầu tháng 11. Tuy nhiên, ồn ào về khâu tổ chức, mâu thuẫn nội bộ lãnh đạo của Miss Universe Organization (MUO) khiến cuộc thi bị khán giả nhận xét thiếu chuyên nghiệp. Nhiều thí sinh rút lui do sức khỏe không tốt hoặc lý do cá nhân. Hiện có 120 người đẹp tiếp tục chặng đường chinh phục vương miện. Trước bán kết, hai giám khảo gồm cựu cầu thủ Claude Makélélé và nhạc sĩ Omar Harfouch rút khỏi vị trí "ghế nóng" Miss Universe.
Miss Universe tổ chức lần đầu năm 1952, là một trong những cuộc thi nhan sắc thu hút nhiều người xem nhất thế giới, với 165 quốc gia và vùng lãnh thổ mua bản quyền phát sóng.
Hiện nay, cuộc thi thay đổi nhiều luật chơi, nhằm hướng đến sự đa dạng, tôn vinh không chỉ vẻ đẹp ngoại hình mà còn là bản lĩnh và lối sống lành mạnh của phụ nữ. Từ năm 2023, tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ chấp nhận phụ nữ đã kết hôn, làm mẹ dự thi.
Tân Cao
Ảnh, video: Êkíp nhân vật cung cấp