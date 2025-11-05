Miss Universe ồn ào khâu tổ chức

Thái LanÔng Nawat - chịu trách nhiệm sản xuất mùa thi - xin lỗi sau khi bị tố cáo xúc phạm thí sinh, mâu thuẫn với lãnh đạo của tổ chức Miss Universe.

Cuộc thi mới khởi động ba ngày nhưng xảy ra loạt ồn ào khiến fan sắc đẹp khắp thế giới bàn tán. Chiều 4/11, hoạt động trao sash (dải băng đeo công nhận vai trò thí sinh) gián đoạn do căng thẳng giữa ông Nawat Itsaragrisil - giám đốc điều hành của Miss Universe, phụ trách khu vực châu Á, đồng thời chịu trách nhiệm sản xuất mùa thi - và một số thí sinh.

Cuộc nói chuyện căng thẳng của Nawat và thí sinh Miss Universe 2025 Hậu trường căng thẳng giữa Nawat và các thí sinh, chiều 4/11.

Theo Missosology, trước khi bắt đầu sự kiện, các thí sinh có buổi họp với Nawat. Ông hỏi Fatima Bosch - người đẹp Mexico - lý do cô không đăng tải hình ảnh quảng bá nước chủ nhà Thái Lan. Hai bên lời qua tiếng lại, sau đó ông Nawat nổi giận, gọi bảo vệ vào để đưa cô ra khỏi phòng. Hành động khiến nhiều thí sinh khác phản đối bằng cách đứng dậy và rời đi, trong khi ông Nawat nói to: "Ai bỏ đi thì không cần thi nữa".

Ở hậu trường, Fatima Bosch cho biết thấy bị xúc phạm khi ông Nawat gọi cô là "ngu ngốc". Thí sinh nói với truyền thông: "Tôi yêu Thái Lan và tôn trọng mọi người ở đây, nhưng hành động đó là không thể chấp nhận".

Theo ABS‑CBN Corporation, Express Tribune, sự việc tạo nên nhiều cuộc tranh luận trên các diễn đàn, chuyên trang sắc đẹp quốc tế. Nhiều khán giả cho rằng cuộc thi có nguy cơ bị hủy bỏ. Tuy nhiên, tối cùng ngày, Miss Universe Organization (MUO) ra thông báo cho biết mọi hoạt động vẫn diễn ra như dự kiến.

Tối 5/11, tại sự kiện chào mừng cuộc thi, ông Nawat Itsaragrisil phát biểu sau loạt ồn ào. Nawat nói xin lỗi thí sinh, người hâm mộ vì những bất tiện xảy ra trong các hoạt động trước đó, đồng thời khẳng định sẽ nỗ lực để mùa Miss Universe thứ 74 diễn ra tốt đẹp, theo Khaosod English.

Ông Nawat khóc và xin lỗi trước loạt ồn ào ở hậu trường Miss Universe. Ảnh: Khaosod

Trước sự kiện, Nawat gặp gỡ truyền thông, giải thích về thái độ, hành động của mình. "Thời gian tới, tôi không can thiệp vào khâu tổ chức. Mọi quyết định sẽ do tổ chức Miss Universe phụ trách, còn tôi chỉ đảm nhận vai trò sản xuất chương trình", ông nói.

Sáng cùng ngày, trong video đăng tải trên trang chủ cuộc thi, Chủ tịch Miss Universe - Raúl Rocha Cantú - cho rằng Nawat đi quá giới hạn. "Ông ấy cần kiểm soát hành động của mình và dừng lại lập tức. Tôi đã hạn chế sự tham gia của ông Nawat trong các sự kiện tại Miss Universe 2025, giữ ở mức tối thiểu hoặc loại bỏ hoàn toàn", ông Raúl Rocha Cantú nói.

Ông Nawat và đương kim hoa hậu Victoria Kjær Theilvig tại hoạt động chào đón thí sinh, ngày 2/11. Ảnh: Miss Universe Thailand

Trước đó, Nawat phát động chiến dịch bình chọn ảnh thí sinh để chọn top 10 dự "bữa tối và talk show đặc biệt", bị MUO cho là không được ủy quyền và vi phạm bản quyền thương hiệu. Hai bên liên tục ra thông cáo phản bác, báo chí quốc tế mô tả đây là "cuộc đấu quyền lực manh nha" trong nội bộ Miss Universe.

Miss Universe 2025 vướng lùm xùm ngay khi bắt đầu Các thí sinh tạo dáng ở hậu trường ngày nhập cuộc. Video: Miss Universe Thailand

Ồn ào xảy ra giữa bối cảnh MUO bước vào giai đoạn chuyển giao vị trí lãnh đạo sau khi Guatemala Mario Búcaro được bổ nhiệm giữ chức Chief Executive Officer (CEO) thay thế Anne Jakrajutatip, doanh nhân Thái Lan giữ vị trí này từ năm 2022, công bố cuối tháng 10, theo Business Insider. Ông là người đứng đầu toàn cầu của MUO, chịu trách nhiệm chiến lược, tài chính, quan hệ quốc tế và vận hành tổ chức ở cấp thế giới.

Anne Jakrajutatip rời khỏi vị trí điều hành cấp cao tại JKN Global Group vào tháng 6, đồng thời từ bỏ vai trò CEO tại Miss Universe Organization. Nawat Itsaragrisil được bổ nhiệm làm Executive Director của MUO vào tháng 4, chịu trách nhiệm đứng ra tổ chức Miss Universe 2025.

Ba ngày qua, nhóm người đẹp có mặt sớm phỏng vấn, chụp ảnh, quay phim cho các nhà tài trợ. Nguyễn Hương Giang lên đường đến Thái Lan hôm 31/10, hút sự chú ý của truyền thông quốc tế vì là người đẹp chuyển giới châu Á đầu tiên tham gia cuộc thi.

Hương Giang (thứ hai từ trái qua) bên các thí sinh ở ngày thứ hai của cuộc thi. Ảnh: Miss Universe Vietnam

Mùa thi mang chủ đề Beyond the Crown - Không chỉ là vương miện. Hoa hậu Victoria Kjær Theilvig, người Đan Mạch, sẽ trao vương miện cho người kế nhiệm vào chung kết, tối 21/11. Trước tin Thái hậu Sirikit qua đời, Thái Lan ban bố sẽ để quốc tang trong vòng một năm. Cuộc thi diễn ra theo kế hoạch nhưng được điều chỉnh lại về quy mô và các phần thi để phù hợp không khí trang nghiêm.

Miss Universe tổ chức lần đầu năm 1952, là một trong cuộc thi nhan sắc thu hút nhiều người xem nhất thế giới, với 165 quốc gia và vùng lãnh thổ mua bản quyền phát sóng.

Những năm gần đây, cuộc thi thay đổi nhiều luật chơi, nhằm hướng đến sự đa dạng, tôn vinh không chỉ vẻ đẹp ngoại hình mà còn là bản lĩnh và lối sống lành mạnh của phụ nữ. Từ năm 2023, tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ cho biết chấp nhận phụ nữ đã kết hôn, làm mẹ dự thi.

Tân Cao