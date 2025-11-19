Hai giám khảo rút khỏi Miss Universe

Cựu cầu thủ Claude Makélélé rút khỏi ban giám khảo Miss Universe mà không nêu lý do, còn nhạc sĩ Omar Harfouch rời đi vì cho rằng cuộc thi "thiếu minh bạch".

Trên Instagram ngày 18/11, Claude Makélélé, 52 tuổi, nói không còn làm giám khảo cuộc thi, không đến sự kiện vì "những lý do bất khả kháng". Bài viết ngắn gọn, kết thúc bằng lời cảm ơn và mong khán giả thông cảm. Truyền thông liên hệ cựu cầu thủ nhưng chưa nhận được phản hồi.

Vài giờ trước thông báo của Claude Makélélé, một thành viên của hội đồng chấm thi - nhà soạn nhạc Omar Harfouch, 56 tuổi - đăng Instagram story với nội dung tuyên bố từ chức, tố cáo tổ chức Miss Universe (MUO) thiếu minh bạch trong khâu tuyển chọn.

Cựu cầu thủ Pháp Claude Makélélé và nhạc sĩ Pháp gốc Lebanon - Omar Harfouch. Ảnh: Miss Universe

Theo Harfouch, ông "bối rối và lo ngại sâu sắc" sau khi phát hiện cuộc thi có một "ban giám khảo ngẫu hứng, không chính thức" được lập để chọn top 30 từ 121 đại diện các quốc gia và vùng lãnh thổ. Ông nắm thông tin qua mạng xã hội, cho biết không ai trong số tám giám khảo có mặt trong hội đồng này. "Kết quả vòng này vẫn đang được giữ bí mật", Harfouch viết.

Trong bài đăng tiếp, Omar Harfouch cho rằng nhóm giám khảo không chính thức bao gồm những người có mối quan hệ cá nhân với vài thí sinh, kể cả người chịu trách nhiệm kiểm phiếu và quản lý kết quả. Theo nhạc sĩ, điều này có khả năng tạo ra xung đột lợi ích.

Harfouch đã phản ánh với MUO việc không tán thành quyết định lựa chọn sơ bộ này. Không lâu sau, đơn vị phản hồi bằng cách công bố danh sách những cái tên liên quan khâu chọn thí sinh trên trang Instagram. Dù vậy, Harfouch lưu ý bài đăng không nêu rõ vai trò của từng người, chỉ khiến "tình hình rối hơn". Theo People, có lẽ nhà soạn nhạc đang ám chỉ chuỗi bài giới thiệu các thành viên Ban tuyển chọn vòng Beyond the Crown hôm 17/11.

Kết thúc bài viết thông báo rời cuộc thi, Omar Harfouch viết: "Sau cuộc trò chuyện thiếu tôn trọng với chủ tịch Raul Rocha về sự thiếu minh bạch trong quy trình bình chọn Hoa hậu Hoàn vũ, tôi quyết định bỏ ghế giám khảo, không tham gia trò hề này. Tôi cũng không chơi nhạc của mình tại sự kiện".

Từ trái sang: nhà soạn nhạc Omar Harfouch, chủ tịch Raul Rocha và giám đốc sản xuất Nawat. Ảnh: Missosology

Cùng ngày 18/11, MUO đăng một thông cáo trên Instagram, nói muốn làm rõ một số thông tin không chính xác liên quan Beyond the Crown và quy trình chấm thi. "Vì ông Harfouch công khai nói sai về chương trình cũng như không muốn tiếp tục đồng hành, Miss Universe tôn trọng quyết định rời ghế giám khảo của ông", đại diện ban tổ chức phản hồi. Ngoài ra, họ cho biết cấm Omar Harfouch liên kết tên tuổi của ông với thương hiệu Hoa hậu Hoàn vũ dưới mọi hình thức.

Quyết định rút khỏi cuộc thi của Claude Makélélé và Omar Harfouch diễn ra trong bối cảnh Miss Universe liên tục vướng tai tiếng. Hôm 4/11, người dùng Facebook lan truyền video giám đốc sản xuất Nawat Itsaragrisil có cuộc nói chuyện căng thẳng với người đẹp Fátima Bosch của Mexico.

Trước đó, Nawat phát động chiến dịch bình chọn ảnh thí sinh để chọn top 10 dự "bữa tối và talk show đặc biệt". MUO cho là hoạt động này không được ủy quyền và vi phạm bản quyền thương hiệu. Hai bên liên tục ra thông cáo phản bác, báo chí quốc tế mô tả đây là "cuộc đấu quyền lực manh nha" trong nội bộ Miss Universe.

Cuộc nói chuyện căng thẳng của Nawat và thí sinh Miss Universe 2025 Hậu trường căng thẳng giữa Nawat và các thí sinh, chiều 4/11.

Ồn ào xảy ra giữa bối cảnh MUO bước vào giai đoạn chuyển giao vị trí lãnh đạo sau khi Guatemala Mario Búcaro được bổ nhiệm giữ chức Chief Executive Officer (CEO) thay thế Anne Jakrajutatip, theo Business Insider. Ông là người đứng đầu toàn cầu của MUO, chịu trách nhiệm chiến lược, tài chính, quan hệ quốc tế và vận hành tổ chức ở cấp thế giới.

Anne Jakrajutatip rời khỏi vị trí điều hành cấp cao tại JKN Global Group vào tháng 6, đồng thời từ bỏ vai trò CEO tại Miss Universe Organization. Nawat Itsaragrisil được bổ nhiệm làm Executive Director của MUO vào tháng 4, chịu trách nhiệm đứng ra tổ chức Miss Universe 2025.

Năm nay, mùa thi mang chủ đề Beyond the Crown - Không chỉ là vương miện. Hoa hậu Victoria Kjær Theilvig, người Đan Mạch, sẽ trao vương miện cho người kế nhiệm vào chung kết, ngày 21/11. Đại diện Việt Nam Nguyễn Hương Giang lên đường đến Thái Lan hôm 31/10, hút sự chú ý của truyền thông quốc tế vì là người đẹp chuyển giới châu Á đầu tiên tham gia cuộc thi.

Miss Universe tổ chức lần đầu năm 1952, là một trong những cuộc thi nhan sắc thu hút nhiều người xem nhất thế giới, với 165 quốc gia và vùng lãnh thổ mua bản quyền phát sóng. Những năm gần đây, cuộc thi thay đổi nhiều luật chơi, nhằm hướng đến sự đa dạng, tôn vinh không chỉ vẻ đẹp ngoại hình mà còn là bản lĩnh và lối sống lành mạnh của phụ nữ. Từ năm 2023, tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ chấp nhận phụ nữ đã kết hôn, làm mẹ dự thi.

Phương Thảo (theo People)