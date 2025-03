Hồi sinh người đàn ông ngưng tim 60 phút

TP HCMÔng Hùng, 62 tuổi, đang tập thể dục ở công viên đột ngột ngưng tim, ngưng thở hơn 60 phút, được bác sĩ hồi sức tim phổi cứu sống.

Khi đột ngột ngưng tim, ông Hùng được đưa đến bệnh viện gần đó, các bác sĩ hồi sinh tim phổi liên tục hơn một giờ, giúp tim đập lại song vẫn nguy kịch, đồng tử giãn, tím tái, huyết áp thấp, hôn mê. Người bệnh được chuyển tới Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM vào khoa Hồi sức tích cực và Chống độc (ICU), sử dụng nhiều máy móc hiện đại giúp hồi phục không di chứng.

Nhiều loại máy móc hiện đại tại khoa ICU được sử dụng để cứu người bệnh suy đa tạng. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Ngày 3/3, thạc sĩ, bác sĩ Huỳnh Khiêm Huy, Trưởng khoa Hồi sức Ngoại Tim mạch, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết khi vào viện ông Hùng trong tình trạng nguy kịch, ngưng tim ngưng thở do nhồi máu cơ tim. "Hầu hết trường hợp ngưng tim trên 60 phút, tỷ lệ cứu sống mong manh", bác sĩ Huy nói, thêm rằng nếu cứu thành công, người bệnh có nguy cơ cao chết não, sống thực vật, mất trí nhớ, động kinh.

Sau hồi sinh tim phổi ban đầu, nhịp tim và huyết áp bệnh nhân yếu không đủ để duy trì tưới máu, cung cấp oxy cho não. Các bác sĩ bệnh viện Tâm Anh báo động đỏ, hội chẩn toàn viện tìm phương án tốt nhất, đồng thời khoa ICU huy động mọi phương tiện hồi sức, máy móc kỳ vọng cứu sống người bệnh.

Ông Hùng được can thiệp hồi sức với ECMO (tim phổi nhân tạo), bóng đối xung động mạch chủ (IABP), hạ thân nhiệt, tái thông động mạch vành, lọc máu liên tục, thở máy, uống thuốc trợ tim... ECMO giúp thay thế tạm thời chức năng tim và phổi của cơ thể, duy trì tuần hoàn, cung cấp oxy cho não và cơ quan khác. Bác sĩ đặt stent tái thông động mạch vành giải quyết tình trạng nhồi máu cơ tim cấp cho người bệnh giúp duy trì huyết động, các cơ quan khác có thời gian nghỉ ngơi, tăng cơ hội hồi phục sau ngưng hô hấp tuần hoàn.

Sau 5 ngày, khi các cơ quan như tim, phổi, thận hồi phục dần chức năng, người bệnh được giảm thuốc mê và an thần, song nguy cơ tổn thương não vẫn rất cao. May mắn khi giảm thuốc an thần, người bệnh dần tỉnh lại, mở mắt và có thể thể thực hiện theo y lệnh của bác sĩ. Sau hai tuần điều trị, ông có thể tự đi lại, ăn uống bình thường và được xuất viện.

Ông Hùng hồi phục sức khỏe sau nhiều ngày hôn mê. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Nhồi máu cơ tim là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ngưng tim đột ngột. Theo bác sĩ Huy, ông Hùng được cứu sống nhờ được cấp cứu nhanh chóng, giữ được tình trạng huyết động tạm ổn đủ để duy trì tưới máu não. Nhờ hồi sức can thiệp hỗ trợ đầy đủ, thiết bị hiện đại, bệnh nhân phục hồi, không bị di chứng não.

Đinh Tiên