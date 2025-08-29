Hói đầu ở tuổi 17

TP HCMNam 17 tuổi nhưng sau đầu và vùng gáy bị hói mảng lớn, phải tiêm hoạt chất để tóc mọc lại.

Nam sinh này rụng tóc khoảng một năm trước, dùng nhiều loại thuốc bôi kết hợp nguyên liệu tự nhiên như dầu dừa, bồ kết để kích thích mọc tóc nhưng không cải thiện. TS.BS.CKII Đặng Thị Ngọc Bích, Trưởng chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, ghi nhận vùng hói của Nam đường kính khoảng 4 cm, xung quanh mảng hói xuất hiện các sợi tóc hình dấu chấm than.

Rụng tóc từng mảng thường xảy ra trước tuổi 40, chủ yếu là nhóm 30-34 tuổi, có thể là do yếu tố di truyền (gene), sinh hoạt vận động, lối sống, môi trường. Căng thẳng tâm lý kéo dài, nhiễm trùng, dùng thuốc, bệnh tuyến giáp, bệnh tự miễn... cũng góp phần gây ra rụng tóc thể mảng.

"Rụng tóc tuổi vị thành niên như Nam rất ít gặp", bác sĩ Bích nói, cho rằng có thể căng thẳng do áp lực học hành làm rối loạn hệ miễn dịch khiến các tế bào miễn dịch tấn công nang tóc. Khi gặp các yếu tố kích hoạt trên, hệ miễn dịch có thể hiểu nhầm nang tóc là "kẻ lạ" và tấn công chúng khiến tóc rụng thành từng mảng.

Vùng hói đầu của Nam nhìn từ phía sau. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Nam được điều trị bằng hoạt chất triamcinolone, liệu trình 4-6 lần cách nhau một tháng. Thuốc được tiêm trực tiếp vào lớp trung bì da đầu tại vị trí mảng rụng gây ức chế phản ứng viêm, ngăn chặn hệ miễn dịch tấn công nang tóc đồng thời thúc đẩy tóc mọc lại. Sau 3 lần tiêm, tình trạng rụng tóc cải thiện rõ, tóc bắt đầu mọc lại, Nam không còn cảm giác ngứa, khó chịu ở da đầu.

Theo bác sĩ Bích, ngoài tiêm hoạt chất triamcinolone, rụng tóc mảng mức độ nhẹ có thể điều trị bằng thuốc ức chế miễn dịch tại chỗ hoặc hoạt chất minoxidil kích thích mọc tóc. Nếu tổn thương lan rộng, bác sĩ có thể áp dụng các liệu pháp chuyên sâu như laser với bước sóng thích hợp chiếu vào vị trí rụng để kích thích mọc tóc mới. Ánh sáng trị liệu, điện di dưỡng chất, tiêm huyết tương giàu tiểu cầu (PRP) có thể tăng tuần hoàn vùng da đầu, chữa lành da đầu và nang tóc, tái tạo nang tóc, kích thích mọc tóc.

Bác sĩ tiêm triamcinolone điều trị rụng tóc mảng sau gáy cho Nam. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Người bị rụng tóc đột ngột nên đến bệnh viện có chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da để khám và điều trị, tránh tiến triển nặng hơn. Bổ sung dưỡng chất cho tóc như vitamin A, B, C, E, kẽm, sắt... Đội mũ rộng vành khi ra ngoài để bảo vệ tóc khỏi ánh nắng mặt trời. Chăm sóc tóc và da đầu đúng cách, tránh lạm dụng hóa chất, kéo căng tóc hoặc tạo kiểu thường xuyên. Hạn chế thức khuya, ngủ đủ giấc, không hút thuốc lá, kiểm soát căng thẳng để duy trì hệ miễn dịch khỏe mạnh.

Minh Hương

*Tên nhân vật đã được thay đổi