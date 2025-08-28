'Giải bài theo cách cô dạy ở lớp học thêm thì điểm cao, còn làm cách khác thì khó được điểm 10'.

"Tôi ở tỉnh miền núi phía Bắc, thấy có một hiện tượng: học sinh cấp một phải học thêm suốt ba tháng hè tại nhà cô giáo. Cô còn dặn các em có ai hỏi thì bảo 'con học thêm kỹ năng sống'. Có thể thấy, việc quản lý dạy thêm, học thêm nói thì hay nhưng thực hiện vẫn còn rất nhiều vấn đề.

Có một thực trạng cố hữu tồn tại suốt nhiều năm qua trong giáo dục, đó là giải bài theo cách cô dạy ở lớp học thêm thì được điểm cao, còn giải bằng cách khác thì điểm thấp hơn. Điều đó tạo cho các em tư duy: muốn nổi bật chỉ có cách đi học thêm cô. Còn lại tự học tự tư duy theo cách khác thì rất khó được điểm 10. Vậy là chẳng cần ép, ai cũng phải chủ động tìm đến lớp học thêm của giáo viên trên lớp".

Đó là chia sẻ của độc giả Cocnamnt về câu chuyện học thêm, dạy thêm. Tại Hội nghị tổng kết năm học cũ và triển khai năm học mới của TP HCM ngày 27/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sẽ sớm sửa các quy định về dạy thêm, học thêm ở Thông tư 29 để phù hợp với chính quyền hai cấp. Đồng thời, Bộ cũng nhấn mạnh nguyên tắc xuyên suốt, không thay đổi là hạn chế dạy thêm, học thêm tràn lan.

Trong khi đó, nói về nguyên nhân dạy thêm, học thêm chưa thể bị kiểm soát hoàn toàn, bạn đọc Huy Trinh cho rằng: "Việc học thêm xuất phát từ chính bản thân cha mẹ học sinh mà ra. Tôi có ba đứa con, đứa thứ nhất năm nay học năm 3 đại học, đứa thứ hai năm nay vào năm nhất, đứa thứ ba đang học lớp 6. Cả ba đứa đều không đi học thêm môn nào, chủ yếu tự học bài trên lớp và ở nhà, nghỉ hè được chơi đủ ba tháng.

Tôi chỉ nói với các con rằng: "Không có ai là học kém mãi cả, chẳng qua là không chịu học mà thôi. Nếu chỉ muốn học đủ điểm để qua môn lên lớp thì quá bình thường". Và tôi cũng không bao giờ gây áp lực cho các con rằng phải nhất lớp hay top đầu. Các năm cuối cấp hai, tôi để các con tự tìm hiểu các trường cấp ba mình thích để thi vào. Nếu con thi không đạt, tôi sẵn sàng học bổ túc văn hóa".

>> Con tôi tự tin 9,5 điểm Tiếng Anh tốt nghiệp THPT dù không học thêm ngày nào

Bàn về giải pháp xử lý triệt để vấn nạn dạy thêm tràn lan, độc giả Thanhbinhptxd gợi ý: "Sửa quy định dạy thêm, học thêm nhưng đó mới chỉ là giải quyết phần ngọn. Điều quan trọng nhất là: học gì thi nấy, ra đề thi không nặng đánh đố... Lúc đó, tự khắc học thêm sẽ giảm.

Về giáo viên, cần phải lo bồi dưỡng, đào tạo, nâng cao năng lực (nhất là những môn tích hợp) cho đội ngũ giáo viên. Ngoài ra, cần nâng lương và phụ cấp cho giáo viên; kiên quyết thanh lọc, đưa ra khỏi ngành những giáo viên năng lực yếu, không đủ phẩm chất đạo đức.

Về sách giáo khoa, chúng ta không nên quá ôm đồm, nhồi nhét kiến thức. Quan trọng là người biên soạn sách cần xác định cái gì cần đưa vào, cái nào cần giảm tải bớt? Giải quyết được phần gốc của vấn đề như vậy, tôi tin học thêm, dạy thêm sẽ tự khắc giảm dần".

Đồng quan điểm, bạn đọc Quyenoliver nhấn mạnh: "Thứ nhất, cần thay đổi lại sách giáo khoa sao cho chương trình học nhẹ về lý thuyết nặng hơn về thực tế. Nhất là đối với học sinh cấp 1-2 cần học trải nghiệm thực tế nhiều hơn là lý thuyết suông. Đó là giai đoạn các em cần vừa học vừa chơi vừa tìm tòi sáng tạo phát huy thế mạnh của bản thân.

Học sinh tiểu học và THCS cần được vận động thể thao nhiều hơn để có cơ thể khỏe mạnh thay vì ngồi học theo kiểu cày luyện đề như hiện nay. Ngoài ra, các em cần được đào tạo nhiều hơn về đạo đức, lối sống, được rèn luyện về ý thức tự giác và các kỹ năng cơ bản như nấu ăn, đi lại, bơi lội và các kỹ năng xã hội cần thiết khác, để trở thành một con người có đạo đức, có ý thức và trách nhiệm.

Thứ hai, giáo dục cần phân luồng và đầu tư cho các trường nghề nhiều hơn, để các học sinh có năng khiếu có thể lựa chọn và theo đuổi đúng đam mê và thế mạnh của mình, tránh lãng phí nguồn lực khi cả xã hội đổ xô vào đại học.

Cuối cùng là cần thay đổi chương trình học, điều chỉnh cách đánh giá học sinh. Có như vậy, tôi tin vấn nạn học thêm, dạy thêm sẽ tự khắc biến mất mà không cần phải có lệnh cấm".

Thông tư 29 được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hồi tháng 2. Theo đó, khi dạy thêm ngoài trường, cá nhân, tổ chức phải đăng ký kinh doanh, công khai thông tin học phí, thời lượng... Cùng đó, thầy cô không được thu tiền dạy thêm với học sinh trên lớp của mình. Trường học chỉ được dạy thêm ba nhóm, và phải miễn phí, gồm: nhóm có kết quả chưa đạt; được chọn bồi dưỡng học sinh giỏi; học sinh cuối cấp, tự nguyện đăng ký ôn thi lớp 10 và tốt nghiệp THPT.

Thành Lê tổng hợp