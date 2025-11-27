Hoại tử một bên tinh hoàn

TP HCMAnh Hải, 33 tuổi, viêm tinh hoàn bên trái một tháng dẫn đến hoại tử, được bác sĩ phẫu thuật cắt bỏ tránh nhiễm trùng lan rộng.

Anh Hải được gia đình đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM sau khi sốt cao liên tục 3 ngày, vùng kín đau dữ dội. Kết quả siêu âm ghi nhận tình trạng viêm và nghi ngờ xoắn dẫn đến tắc nghẽn nguồn cung cấp máu và hoại tử.

Bác sĩ Trần Huy Phước, khoa Nam học, Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa, cùng êkíp phẫu thuật cấp cứu cho người bệnh để tháo xoắn hoặc cắt tinh hoàn nếu cần. Bác sĩ nhận thấy tinh hoàn trái dù không xoắn nhưng các mạch máu bên trong thâm đen và mô liên kết hoại tử do viêm nặng. Nếu không phẫu thuật sớm, nhiễm trùng lan rộng sang tinh hoàn còn lại và nguy cơ nhiễm độc toàn thân. Bác sĩ bóc tách dây thừng tinh, các mạch máu và mô liên kết, cắt bỏ tinh hoàn bị hoại tử, bảo tồn bên còn lại.

Một ngày sau, anh Hải hết sốt, các xét nghiệm máu ghi nhận dấu hiệu nhiễm trùng giảm dần. Sau ba ngày, người bệnh hồi phục tốt và xuất viện, được bác sĩ hướng dẫn chế độ ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý, vệ sinh vùng kín đúng cách, hạn chế vận động mạnh để tránh tinh hoàn còn lại bị tổn thương. Anh tái khám sau một tuần, ghi nhận vết mổ lành tốt.

Bác sĩ Phước (giữa) cùng êkíp phẫu thuật cắt tinh hoàn hoại tử cho người bệnh. Ảnh: Duy Dương

Anh Hải chưa kết hôn. Bác sĩ Phước cho hay cắt bỏ một bên tinh hoàn không ảnh hưởng nhiều đến khả năng sinh sản. Trường hợp muốn cải thiện thẩm mỹ, người bệnh có thể cân nhắc đặt tinh hoàn nhân tạo giúp khôi phục khiếm khuyết cơ quan sinh dục.

Viêm tinh hoàn có thể do nhiều nguyên nhân như nhiễm khuẩn đường tiểu hoặc đường tình dục. Triệu chứng thường là đau âm ỉ hoặc dữ dội, trường hợp viêm nặng thường kèm theo sốt cao. Khi có những dấu hiệu bệnh, nam giới nên đến bệnh viện để khám và điều trị sớm. Ở mức độ nhẹ, người bệnh có thể được điều trị bằng thuốc kháng sinh, giảm đau, tuân thủ chỉ định của bác sĩ về chế độ nghỉ ngơi, tránh vận động mạnh giúp hồi phục tốt hơn.

Hoài Thương

*Tên người bệnh đã được thay đổi